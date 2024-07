Để tránh ô tô đỗ ven đường, xe tự chế chở hàng cồng kềnh va chạm xe đầu kéo chạy cùng chiều, khiến người đàn ông tử vong tại bệnh viện.

Theo báo Giao Thông đưa tin, vụ tai nạn giao thông khiến 1 người ngồi sau xe máy tử vong xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 8/7, tại trước cửa số nhà 160 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (cách chân cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm khoảng 200m theo chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Giao Thông.

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 17M1-28XX do anh Phạm Đức C (sinh năm 1990, ở thôn Vĩnh Lưu, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều khiển, chở phía sau là anh Bàn Văn T (sinh năm 1997 ở tỉnh Tuyên Quang) đang đi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hướng từ cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm về cầu vượt Lạch Tray.

Theo thông tin từ VTC News, khi đến trước cửa số nhà 160 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tài xế C. phát hiện ô tô biển số 15K 187.24 do anh Phạm Thanh T. (SN 1993, ở Hải An, Hải Phòng) cầm lái đang dừng đỗ ở làn xe máy, xe thô sơ. Anh C.liền đánh lái sang làn ô tô thì thì va chạm với ô tô đầu kéo mang biển số 50LD 177.53, kéo rơ-moóc 15R 027.03 do anh Lương Văn T. (SN 1991, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cầm lái đang chạy cùng chiều.

Anh Bàn Văn T là người ngồi sau xe máy BKS 17M1-28XX bị thương và tử vong tại bệnh viện. Ảnh: VTC News.

Vụ tai nạn khiến anh Bàn Văn T là người ngồi sau xe máy BKS 17M1-28XX bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn 3 lái xe. Kết quả, cả 3 lái xe không có nồng độ cồn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tranh-o-to-dung-o-tren-uong-xe-tu-che-va-cham-voi-xe-may-khien-mot-nguoi-tu-vong-689422.html