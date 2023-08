Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, sáng ngày 14/7, Công an quận 12 (TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) dựng lại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe tải, 1 xe khách 16 chỗ và 2 xe máy. Tai nạn đã làm 2 dì cháu tử vong.

Công an tiến hành phục dựng lại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an TP.HCM

Nạn nhân được xác định là chị P.T.D. (40 tuổi, quê Ninh Bình) và bé gái (12 tuổi; cháu gái chị D.).