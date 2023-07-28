TP.HCM: Xe ôm công nghệ gặp tai nạn, nữ hành khách tử vong thương tâm

Đời sống 28/07/2023 17:16

Tài xế xe ôm đang chở khách thì bất ngờ gặp sự cố ngã xuống đường, đúng lúc 1 ô tô con chạy phía sau cán qua khiến nữ hành khách tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 28/7, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên Quốc lộ 13.

Vào sáng cùng ngày, tài xế xe ôm công nghệ chạy xe máy chở người phụ nữ khoảng 40 tuổi chạy trên Quốc lộ 13, hướng cầu vượt ngã tư Bình Phước đi cầu Bình Lợi.

TP.HCM: Xe ôm công nghệ gặp tai nạn, nữ hành khách tử vong thương tâm - Ảnh 1
Khu vực nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, khi vừa qua khỏi giao lộ Hiệp Bình khoảng 100m (thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) thì xe máy ngã xuống đường (chưa rõ có xảy ra va chạm với phương tiện nào không), vừa lúc này một xe ô tô 4 chỗ chạy phía sau tới không xử lý kịp đã cán qua người nữ hành khách làm nạn nhân bị thương nặng, nằm bất động. Còn nam tài xế bị trầy xước nhẹ.

TP.HCM: Xe ôm công nghệ gặp tai nạn, nữ hành khách tử vong thương tâm - Ảnh 2
Công an có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Người phụ nữ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Vụ việc khiến cho giao thông trên Quốc lộ 13 gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang điều tra làm rõ.

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