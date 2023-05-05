TP.HCM: Nắng nóng 'đổ lửa' khi nào mới chấm dứt?

Do đó, những ngày qua, thời tiết TP.HCM và khu vực Nam Bộ thường xuyên oi bức khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

Theo thông tin từ Vietnamnet, tình trạng nóng bức ở các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục kéo dài, mức nhiệt được công bố ở cả miền Đông lẫn miền Tây đều đạt ngưỡng từ 35-37 độ. Cục bộ, một số nơi ở Đồng Nai, Bình Dương cao hơn 38-39 độ. Thực tế, ngoài đường phố, mức nhiệt còn cao hơn 2-3 độ do hiện tượng bức xạ cộng hưởng từ xe cộ, bê tông hóa…

Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng này sẽ giảm dần vào cuối tuần này (từ 7/5) và có xu hướng dịu mát.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 5-6/5, khu vực Nam Bộ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cụ thể, từ 8/5 nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và giông, trời chuyển mát, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài.

Cũng theo cơ quan này, từ khoảng giữa tháng 5, gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động, mưa có xu hướng gia tăng, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ.

Ngoài ra, trong đợt nắng nóng trên, cơ quan khí tượng cũng dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày tại TP.HCM ở mức 10, mức nguy cơ gây hại rất cao. Người dân cần hạn chế ra ngoài các khung giờ từ 11-16h. Đặc biệt, nếu ra ngoài cần kết hợp mặc quần áo dài, đội nón rộng vành, đeo kính râm. Hạn chế để lộ cơ thể trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời đến mức tối thiểu.

Chỉ số tia cực tím tại TP.HCM chạm mức nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Thông tin từ Zingnews, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo khi chỉ số tia cực tím ở mức từ 9-10, người dân cần hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm ban trưa, nên ở dưới bóng mát lúc này việc đeo kính râm, đội mũ là bắt buộc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số tia UV mức 8-10, nếu ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nguy cơ da bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút. Tia UV ở mức 12 rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo chuyên gia, ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều tia cực tím. Nồng độ tia cực tím cao có thể làm chết tế bào da, thay đổi các hoạt chất di truyền của da, từ đó gây ra biến dị, đột biến hay hư hỏng về gene. Sự hư hỏng về gene và ADN có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư da.