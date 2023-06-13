Vụ việc xảy ra khi 2 người đàn ông đang kiểm tra dây điện trên nóc nhà tại một tiệm Vespa nhỏ ở đường Âu Cơ, quận Tân Bình (TP.HCM).

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 13/6, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ điện giật làm hai người tử vong.

Chiều 13/6, công an có mặt tại căn nhà trên để điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/6, người dân sống trên đường Âu Cơ (phường 10, quận Tân Bình) thấy căn nhà đồng thời là tiệm chuyên sửa chữa, nâng cấp xe Vespa cổ khói bốc lên dữ dội kèm mùi khét. Họ đến kiểm tra thì thấy có hai đàn ông nằm bất động trên mái tôn, nghi bị điện giật nên gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Tân Bình đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng y tế, công an phường đưa các nạn nhân xuống đất cấp cứu nhưng không kịp.

Dẫn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, theo người dân, thời điểm này trời có mưa, hai người đàn ông được cho là đã trèo lên mái tôn để kiểm tra đường dây điện và không may xảy ra sự cố.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 12/6 - Ảnh: Báp Pháp luật TP.HCM

Đến khuya cùng ngày, xe cấp cứu rời khỏi hiện trường. Trong chiều 13/6, công an cũng có mặt ở căn nhà để làm rõ vụ việc.

Một trong hai nạn nhân là chủ tiệm xe Vespa cổ tên H (khoảng 54 tuổi), người còn lại là cháu trai chừng 30 tuổi.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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