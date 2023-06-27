TP.HCM: Cháy nhà ở Bình Thạnh, 2 người lớn tuổi mắc kẹt, tử vong thương tâm

Đời sống 27/06/2023 21:11

Theo người dân, trong nhà gồm một cụ bà gần 90 tuổi và một người đàn ông gần 60 tuổi bị bệnh. Lúc người dân phá cửa có hô hoán nhưng không thấy tín hiệu của hai người trên.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tối nay (27/6), hai người mắc kẹt bên trong ngôi nhà bị cháy tại địa chỉ 18/53/3 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tử vong.

TP.HCM: Cháy nhà ở Bình Thạnh, 2 người lớn tuổi mắc kẹt, tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 27/6, hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà 3 tầng ở số 18/53/3 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh.

Phát hiện cháy, người dân địa phương truy hô, chạy đến tìm cách dập lửa nhưng cửa căn nhà khóa ngoài hai lớp. Người dân dùng búa phá cửa và phun nước chữa cháy nhưng bất thành.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy nhà 3 tầng. 

TP.HCM: Cháy nhà ở Bình Thạnh, 2 người lớn tuổi mắc kẹt, tử vong thương tâm - Ảnh 2
Vụ cháy xảy ra trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh - Ảnh: Zingnews

Sau đó, điện xung quanh được tắt, cảnh sát PCCC kéo vòi rồng vào sâu trong hẻm để dập lửa. Đến 19 giờ, ngọn lửa cơ bản được không chế.

Theo người dân, trong nhà có một cụ bà và một người đàn ông. Sau khi khống chế được hỏa hoạn, lực lượng chức năng nỗ lực tìm người mắc kẹt bên trong nhà.

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