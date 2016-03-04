Gặp nhầm bồ "côn đồ", các hot girl lãnh đủ "mật ngọt"

Trong khi dư luận không khỏi đau xót và bàng hoàng trước những vụ đốt nhà người yêu vì ghen tuông, hoặc đâm chém người yêu cũ vì thù tình, thì dường như t? vi ệc bạo hành trong các mối quan hệ yêu đương vẫn diễn ra với mức độ đáng báo động.

Cô đăng lên trang cá trong đó tuyên bố chấm dứt mọi tình cảm từng có trước đây với anh chàng vũ phu: “Cạn tình cạn nghĩa từ đây, từ nay tao với mày không còn gì với nhau nữa. Cho mọi người thấy bộ mặt thật của mày. Đừng bao giờ nói hai từ xin lỗi với tao nữa”. Điều đáng buồn là trước đó không lâu, cặp đôi đã đưa lên trang facebook cá nhân những bức ảnh thân mật, tình tứ. Cô gái thậm chí còn rất tự hào về dung mạo của bạn trai mình khi khen “Chồng đẹp trai quá”. Cũng theo thông tin chia sẻ, cô gái có ngoại hình xinh xắn đến từ xã Lộc Hòa, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Sau khi đăng tải, câu chuyện nói trên đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Đa phần đều lên án hành vi bạo lực của chàng trai với bạn gái và đồng tình quyết định chia tay của cô gái. Trước đó, đã có không ít trường hợp những cô gái xinh đẹp bị bạn trai của mình trút giận bằng những trận đòn khủng khiếp mà nguyên nhân nhiều khi chỉ xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt. Gần nhất, hồi tháng 10/2015 dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại sự việc một thanh niên hành hung bạn gái giữa phố Ngô Văn Sở, Hà Nội.

Theo đó ngay khi cô gái vừa đụng vào người bạn trai đã bị anh này liên tiếp ra đòn. Không dừng lại ở đó, khi cô gái bị ngã ra đường, người bạn trai còn đá liên tục vào người. Hay như trường hợp của cô gái xinh đẹp 16 tuổi, đang sống tại Thái Lan cũng bị bạn trai hành hung khiến toàn bộ gương mặt thâm tím, mũi bị gãy với những tổn thương nghiêm trọng. Được biết, cô bị bạn trai hành hung vào ngày 3/1/2016 do 2 người có những mâu thuẫn trong cuộc sống. Trước đó, cô gái này còn bị bạn trai hành hung trong nhiều ngày liền.

Cô gái bị người yêu đánh "thừa sống thiếu chết" mà vẫn yêu

Câu chuyện tình nhiều máu và nước mắt của một cô gái tên Linh (SN 1988) khiến người đọc đến nay vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là khó hiểu. Linh sở hữu ngoại hình ưa nhìn và sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, học tại một trường đại học có danh tiếng. Những tưởng tương lai sẽ rộng mở đối với Linh thì cô lại "bập" vào chuyện yêu đương với một chàng trai mà gia đình cô kịch liệt phản đối khi mới 20 tuổi.

Trước khi đến với Linh, người yêu cô từng làm đủ thứ nghề để kiếm sống, thậm chí là làm trai bao. Biết quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của anh chàng, thế nhưng Linh vẫn cứ bất chấp tất cả mà hết mực yêu thương hắn. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã bị thực sự bị chàng trai ấy "đánh gục" bởi ngoại hình cuốn hút cùng khả năng tán chuyện cực khéo, cực ngọt. Thế nhưng, tình yêu không đẹp như Linh tưởng khi cô thường xuyên bị chính người yêu hành hạ, đánh đập khi hắn thấy cô nói chuyện với người khác giác, hay khi hắn chìm trong men say.

Gia đình bạn bè Linh biết chuyện đều hết mực khuyên ngăn, thế nhưng Linh nào có nghe theo, thậm chí cô còn nổi nóng nếu như ai đó khuyên cô bỏ người yêu. Mối tình nhiều máu và nước mắt của Linh đến nay cũng đã trải qua được 7-8 năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Linh thường xuyên nhận đòn đau từ người yêu, thế nhưng cô vẫn yêu, vẫn si mê hắn. Câu chuyện tình của Linh khiến người đọc chỉ biết thở dài.

Bị người yêu đánh, lên facebook chia sẻ để có dũng cảm từ bỏ

Không nhiều đau thương và éo le như Linh, thế nhưng chuyện tình kéo dài 1 năm của cô gái D.A. cũng khiến người ta không khỏi xót xa. Khi mới bắt đầu yêu, D.A. được người yêu hết mực yêu thương và chiều chuộng. Thế nhưng khi bước sang tháng thứ 5, 2 người bắt đầu có những trận cãi vã và anh chàng người yêu chẳng ngần ngại đánh D.A. Vì còn yêu, còn thương nên mỗi khi người yêu khóc lóc, xin lỗi thì D.A. lại mềm lòng tha thứ. Nhưng rồi "con giun xéo mãi cũng quằn", khi nhận trận đòn đau với nhiều vết tích trên gương mặt, D.A. đã quyết định chụp ảnh lại và chia sẻ trên mạng xã hội để làm kỷ niệm. Hầu hết mọi người sau khi biết câu chuyện của D.A. đều rất bức xúc và khuyên cô mạnh mẽ để từ bỏ con người có tính vũ phu kia.

Giống với hoàn cảnh của D.A. và Linh, nhưng chuyện tình của cô gái D. dưới đây thậm chí còn có phần éo le hơn. D. và người yêu hiện giờ đã chia tay, anh chàng cũng đã lập gia đình, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra tức tối, ghen tuông rồi đánh đập D. khi thấy cô đi với người khác giới. "1 năm rưỡi yêu nhau. Đây là lần thứ 13 anh đánh em đến thảm hại rồi. Chỉ vì anh gọi, em không nghe, anh ghen vậy mà anh đánh em ở giữa đường đến hộc máu mồm, bị rách, bị tụ máu... Anh biết là em muốn dừng lại với tình yêu mà người em yêu đã bỏ rơi em để đi lấy người con gái vậy mà tại sao anh không buông tha cho em. Tại sao cứ bắt em phải yêu anh...", lời chia sẻ cay đắng của D.

Chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh éo le này, D. chỉ còn biết chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội và cầu xin người yêu cũ đừng đánh mình nữa. "Anh luôn nói không có thằng nào yêu em như anh, không có thằng nào tốt với em như anh. Nếu anh tốt thì tại sao chia tay em được 1 tháng anh đã vội lấy người khác. Đến giờ này em không chịu đừng được nữa rồi. Anh đánh em, chửi em thế là quá đủ rồi. Anh xem có người con gái nào nhẫn nhịn giỏi như em không, có người con gái nào tốt với anh như em không, em chỉ muốn được sống 1 kiếp người thôi..." Cả 3 cô gái với 3 chuyện tình khác nhau, thế nhưng ở họ lại có điểm chung mà không ai muốn thấy đó là đều bị người yêu đánh đập, bạo hành. Họ không phải bị đánh 1-2 lần mà là rất nhiều lần, thậm chí mỗi lần trên người họ đều có thương tích.

Thế nhưng, vì trái tim đang yêu quá u mê, yếu mềm nên họ vẫn dễ dàng tha thứ hết lần này tới lần khác, vẫn hết mực yêu thương người yêu. Có người thì tiếp tục cam chịu, có người đã trở nên dũng cảm dứt khoát chia tay. Hầu hết người đọc đều mong cả 3 cô gái sẽ sớm có những quyết định đúng đắn và tìm được người mới yêu thương, trân trọng mình hơn.