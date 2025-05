Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đã tạm thời ổn định.

Theo thông tin từ VietNamNet, theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, 16h chiều nay (16/5), bệnh viện đã tiếp nhận 4 trường hợp bị thương. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đã tạm thời ổn định.

Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tạm thời ổn định - Ảnh: VietNamNet

Trong 4 nạn nhân bị thương có ông Đ.V.V. (41 tuổi) đa chấn thương sau tai nạn, chuyển mổ cấp cứu và 3 bệnh nhân còn lại chấn thương phần mềm, xây xát vùng đầu. Cả 4 người bị thương đều là lao động đến từ tỉnh Nghệ An.

Ông Đào Việt Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ sạt lở, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã tập trung xử lý các vết thương, cố định xương và tiến hành các ca phẫu thuật cấp cứu. Đồng thời, bệnh viện cũng đã bố trí lực lượng y tế theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các bệnh nhân.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân mất tích - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 16/5, tại công trường đang thi công của công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A thuộc bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Vụ sạt lở khiến 5 người tử vong gồm: L.V.H. (SN 1987, quê Nghệ An), P.L.L. (SN 2009, ở Lai Châu), L.L.S. (SN 2008, ở Lai Châu), T.U.M. (SN 1984, ở Lai Châu), T.S.M. (SN 1986, ở Lai Châu). Danh tính 4 người bị thương gồm: Đ.V.V. (SN 1984, ở Nghệ An), L.V.P. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.T. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.S. (SN 1970, quê Nghệ An).

Hiện, nguyên nhân vụ sạt lở đất đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

