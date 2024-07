Tình tiết bất ngờ trong vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân và đồng phạm không thành khẩn khai báo

"Các bị can trong vụ án không thành khẩn khai báo, công an phải tốn nhiều công sức điều tra, thu thập chứng cứ cẩn thận, chặt chẽ để chứng minh hành vi vi phạm. Có kết quả đến đâu, công an làm đến đó để xác định đúng người đúng tội", Đại tá Minh nói.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết, Cơ quan An ninh điều tra có đủ chứng cứ để khởi tố thêm bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (con ông Lê Tùng Vân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cô gái tên Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ TPHCM) liên quan vụ án đang mất tích bí ẩn, đến nay chưa được tìm thấy. Các đơn vị công an vẫn đang điều tra về tung tích cô gái này.

Theo công an, những người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc bị một số người tố cáo đến cơ quan chức năng về hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, công an có đủ chứng cứ xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Long An cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.

Bị can Lê Thu Vân trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” tử vong do bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, bị can Lê Thu Vân bị khởi tố cùng các bị án Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995), Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) và Cao Thị Cúc (SN 1962).

6 bị cáo này đã bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt các mức án từ 3 năm đến 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Riêng bị can Lê Thu Vân thời gian này bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tách riêng vụ án hình sự để điều tra đối với bị can này.

Tối 27/7/2022, bị can Lê Thu Vân đã tìm đến nhờ luật sư hướng dẫn ra đầu thú tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 28/7/2022, Công an tỉnh Long An đã di lý Lê Thu Vân về Long An điều tra xử lý và cho tại ngoại.

Do bị bệnh hiểm nghèo, bị can Lê Thu Vân đã về nhà Cao Thị Cúc, nơi được gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều trị và dưỡng bệnh. Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, cấm bị can Lê Thu Vân đi khỏi nơi cư trú.