Nhận được thông tin, Công an phường Trà Bá, Viện Kiểm sát và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP. Pleiku đã chủ trì phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku, Công an phường Trà Bá phong tỏa hiện trường, làm việc với những người liên quan để xác minh làm rõ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một tờ giấy viết tay ghi lại nhiều số điện thoại là những người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân như chồng, cha, mẹ, anh trai… Điều này cho thấy dấu hiệu của việc chị T. đã có sự chuẩn bị trước.

Gia đình đang tổ chức lễ mai áng cho chị T. - Ảnh: Báo Gia Lai

Đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng, đại diện gia đình cho biết thời gian gần đây, chị T. có dấu hiệu trầm cảm, hay suy nghĩ đến chuyện nợ nần tiền bạc. Theo một số nguồn tin của P.V Báo Gia Lai, trước đây chị T. có tham gia hình thức kinh doanh tài chính online. Vợ chồng chị T. có 2 người con, cháu lớn hiện học lớp 7 và cháu nhỏ học lớp 3.

Chị T. đang là kế toán tại UBND xã Glar. Trao đổi với P.V, bà Giang H’Huom-Phó Chủ tịch UBND xã Glar cho hay: “Chị T. chuyển về công tác tại xã khoảng hơn 2 năm nay. Chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị cũng là người hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ với tất cả mọi người. Những ngày gần đây, chị T. vẫn đi làm bình thường, chúng tôi vẫn trò chuyện cùng nhau nhưng không phát hiện điều bất thường. Do đó khi nhận tin chị như vậy chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau xót”.