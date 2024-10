Theo thông tin từ ET Today, vào tháng 6/2024, một cậu bé 2 tuổi ở Cao Hùng (Trung Quốc) đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện do gãy xương sọ, xuất huyết màng não...

Ảnh minh họa

Cuộc điều tra sau đó của các công tố viên cho thấy, bảo mẫu tên Song đã dùng dây giày dài đánh vào đầu cậu bé tại nhà trong hơn một tháng từ ngày 30/5 đến ngày 6/6/2024 gây vỡ hộp sọ.

Bảo mẫn họ Song vì không hài lòng với việc cháu bé không tự ăn uống nên đã dùng tay véo cháu bé khiến toàn thân cháu bé bị bầm tím. Cô còn ném cháu bé xuống đất và dùng giày để đánh cháu bé.

Ngày 6/6, bà Song đang tắm cho cháu bé trong phòng tắm, vì không hài lòng với việc cháu bé cứ gãi những vết thương nên đã dùng vòi hoa sen đổ một lượng lớn nước nóng lên đầu cậu bé. Cháu bé quá sợ hãi nên đã dựa vào tường, tuy nhiên, bảo mẫu đã lôi cháu bé ra ngoài rồi tiếp tục ném cháu bé vào bồn tắm khoảng ba lần liên tiếp khiến cháu bé bất tỉnh trong bồn tắm. Sau đó, vì quá sợ hãi, bão mẫu họ Song đã gọi cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong khi đến bệnh viện.

Công tố viên đã kiểm tra vết thương của cậu bé và phát hiện cậu bé có 15 vết trầy xước và bầm tím trên đầu, ít nhất 7 trong số đó là vết thương do gậy hoặc vết thương do giày, sưng não và tủy sống, cùng 7 vết trầy xước và bầm tím trên thân và tay chân của cậu bé. Trong đó ít nhất 2 vết thương có khả năng là do gậy gây ra, cho thấy cháu bé đã phải chịu rất nhiều sự ngược đãi trong suốt quãng thời gian dài.

Người bảo mẫu họ Song phủ nhận hành vi ngược đãi trong quá trình thẩm vấn, chỉ nói rằng đó là hành động răn đe mỗi khi cháu bé không nghe lời. Đồng thời, cô không biết vết thương trên người cháu bé đến từ đâu. Công tố viên không chấp nhận lời bào chữa của cô và tin vào các bằng chứng đã điều tra được.

Cuộc điều tra hôm nay dựa trên việc bảo mẫu họ Song bị khởi tố về tội vi phạm pháp luật hình sự, xâm hại trẻ em, cản trở sự phát triển thể chất và tinh thần dẫn đến tử vong; Sau khi toàn bộ vụ án được chuyển lên tòa án, bảo mẫu họ Song hiện đang bị tạm giam để chờ xét xử.