Sáng ngày 9/6, lực lượng cứu hộ vẫn đang rà tìm tại khu vực sông Đào nơi anh Lê Đình S. lao xe xuống sông nhưng vẫn chưa tìm thấy người này.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, trưa 09/6, thông tin từ ông Lê Đình Thông - Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn (Đô Lương - Nghệ An), cho biết: Cơ quan Công an đang tích cực điều tra vụ việc và tìm kiếm Lê Đình S. đối tượng liên quan vụ án xảy ra tại xóm 4, xã Tràng Sơn. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 31 phút ngày 08/6, tại nhà riêng ở xóm 4 xã Tràng Sơn, Lê Đình S. (SN 1978, tên thường gọi là Bé) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, bụng, cổ của vợ mình là chị Nguyễn Thị L. (SN 1991).

Xuyên đêm tìm kiếm nghi phạm S. - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Sau khi đâm vợ xong, khoảng 20 giờ 45 phút, Lê Đình S. đã chạy sang nhà hàng xóm là anh Lê Đình Đ. dùng xăng đổ vào cửa chính và châm lửa đốt. Sau khi châm lửa đốt nhà anh Đ., S. chạy xe máy ra sông Đào, cách nhà hơn 1 km, rồi lao cả xe máy và người xuống sông Đào. Tại hiện trường chiếc xe máy kẹt lại ở bờ sông, còn người mất tích.

Xe máy Lê Đình S. bị hư hỏng nặng cạnh bờ sông Lam - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Dẫn nguồn tin từ Báo Nghệ An, khi lửa nhà anh Đ. bốc cháy, hàng xóm đã phát hiện và dùng vòi xịt nước rửa xe máy kịp thời dập tắt. Do vậy đồ dùng trong nhà chỉ bị cháy 1 chiếc quạt điện và lửa sém một phần tủ tường… Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Lê Đình S. ghen tuông vợ với anh Lê Đình Đ. Sau khi sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị L. đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng tìm kiếm anh S. trên sông - Báo Nghệ An Sáng ngày 9/6, lực lượng cứu hộ vẫn đang rà tìm tại khu vực sông Đào nơi anh Lê Đình S. lao xe xuống sông nhưng vẫn chưa tìm thấy người này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyên nhân chồng đâm vợ nguy kịch rồi phóng hỏa đốt nhà hàng xóm ở Nghệ An Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương đã xảy ra vụ án mạng chồng đâm vợ nguy kịch nghi do ghen tuông.

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