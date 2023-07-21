Chiều 21/7, UBND xã Bu N'Drung (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 học sinh tiểu đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 10h ngày 21/7, một nhóm học sinh tiểu học trong bon rủ nhau ra suối Đắk N'Drung tắm. Trong lúc tắm, thấy em Đ.Th. (SN 2015) có dấu hiệu bị đuối nước, các em khác đã chạy đi gọi người dân xung quanh để cứu.

Ngay lập tức, người dân đưa lên bờ, nỗ lực sơ cấp cứu ban đầu nhưng em Đ.Th. vẫn không qua khỏi.

Người dân đến nhà em Đ.Th chia sẻ gia đình vượt qua mất mát - Ảnh: Báo Lao động

Theo nguồn tin từ báo Đắk Nông, đại diện bon Bu N'Drung, xã Đắk N'Drung (Đắk Song) cho biết, vào mùa mưa, nước suối Đắk N'Drung thường dâng cao, tạo thành nhiều hồ nước lớn, nhỏ, trải dài qua nhiều các thôn nên nhiều trẻ em dân tộc thiểu số thường tìm đến đây để tắm, vui chơi. Đã có nhiều vụ tai nạn đuối nước tại dòng suối này.

Ban Tự quản bon Bu N'Drung thông tin thêm, gia đình em Đ.Th có hoàn cảnh khó khăn, ít đất sản xuất. Hiện tại, chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình để tổ chức mai táng cho em Đ.Th..

Thót tim 4 người lao xuống biển cứu 2 em nhỏ bị đuối nước ở Nghệ An Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Phương, cho biết chính quyền địa phương đã trao tặng giấy khen tới 4 cá nhân dũng cảm cứu 2 cháu bé đuối nước.

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