Thương tâm: Nhóm học sinh tiểu học rủ nhau đi tắm suối, 1 nạn nhân tử vong

Đời sống 21/07/2023 19:42

Chiều 21/7, UBND xã Bu N'Drung (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 học sinh tiểu đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 10h ngày 21/7, một nhóm học sinh tiểu học trong bon rủ nhau ra suối Đắk N'Drung tắm. Trong lúc tắm, thấy em Đ.Th. (SN 2015) có dấu hiệu bị đuối nước, các em khác đã chạy đi gọi người dân xung quanh để cứu.

Ngay lập tức, người dân đưa lên bờ, nỗ lực sơ cấp cứu ban đầu nhưng em Đ.Th. vẫn không qua khỏi.

Thương tâm: Nhóm học sinh tiểu học rủ nhau đi tắm suối, 1 nạn nhân tử vong - Ảnh 1
Người dân đến nhà em Đ.Th chia sẻ gia đình vượt qua mất mát - Ảnh: Báo Lao động

Theo nguồn tin từ báo Đắk Nông, đại diện bon Bu N'Drung, xã Đắk N'Drung (Đắk Song) cho biết, vào mùa mưa, nước suối Đắk N'Drung thường dâng cao, tạo thành nhiều hồ nước lớn, nhỏ, trải dài qua nhiều các thôn nên nhiều trẻ em dân tộc thiểu số thường tìm đến đây để tắm, vui chơi. Đã có nhiều vụ tai nạn đuối nước tại dòng suối này.

Ban Tự quản bon Bu N'Drung thông tin thêm, gia đình em Đ.Th có hoàn cảnh khó khăn, ít đất sản xuất. Hiện tại, chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình để tổ chức mai táng cho em Đ.Th..

 

Thót tim 4 người lao xuống biển cứu 2 em nhỏ bị đuối nước ở Nghệ An

Thót tim 4 người lao xuống biển cứu 2 em nhỏ bị đuối nước ở Nghệ An

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Phương, cho biết chính quyền địa phương đã trao tặng giấy khen tới 4 cá nhân dũng cảm cứu 2 cháu bé đuối nước.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước học sinh tử vong tắm suối

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi