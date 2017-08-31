Thương tâm: Người chạy ngược chiều - kẻ ôm cua gấp, bé gái 4 tuổi tử vong

Đời sống 31/08/2017 13:31

Sáng nay 31/8, người thân của Nguyễn Ngọc Thắng - một trong 3 nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) hai ngày trước - cho hay anh này đã tử vong sau khi được cấp cứu và chuyển vào đất liền chữa trị.

Trước đó, vì chấn thương quá nặng, một nạn nhân khác của vụ tai nạn khác là bé gái tên Hân, 4 tuổi, cũng đã không qua khỏi.

Theo thông tin được báo Người Lao Động đăng tải, chiều ngày 29/8, ở ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh (tỉnh Kiên Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong trong đó có một bé gái 4 tuổi.

Thương tâm: Người chạy ngược chiều - kẻ ôm cua gấp, bé gái 4 tuổi tử vong - Ảnh 1
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong - Ảnh: Người Lao Động

Các nạn nhân của vụ tai nạn lần lượt là bé Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Trang (31 tuổi, cư trú tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc) và Nguyễn Ngọc Thắng (24 tuổi, quê ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc).

Vào ngày xảy ra sự việc, Thắng cùng với một thanh niên khác điều khiển xe máy ôm cua gấp nên tông phải xe của chị Trang, lúc đó đang chở bé Hân, lưu thông ngược chiều.

Thương tâm: Người chạy ngược chiều - kẻ ôm cua gấp, bé gái 4 tuổi tử vong - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động

Cú va chạm đã khiến chị Trang, Thắng và bé Hân bị thương nghiêm trọng phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, còn thanh niên đi chung với Thắng chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, vì chấn thương quá nặng nên bé Hân đã tử vong sau đó không lâu. 

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Từ khóa:   tai nạn giao thông Phú Quốc Kiên Giang

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