Nhìn thấy bé hàng xóm 8 tuổi đi ngang, Nguyễn Văn Mười nảy sinh ý định hiếp dâm. Bị nạn nhân chống cự quyết liệt, Mười đã sát hại, bỏ xác cháu bé vào lu nước hòng che giấu tội ác.

Ngày 30/8, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Mười (45 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long). Trước đó tòa sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình bị cáo về hai tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Giết người".

Theo án sơ thẩm, vào ngày 6/8/2016, sau khi Mười uống rượu thì trở về nhà xem phim đồi trụy. Không lâu sau, ông ta nhìn thấy bé B. (8 tuổi) đi ngang nhà liền nảy sinh ý định đồi bại. Mười liền gọi cháu bé vào trong, đóng cửa lại định thực hiện hành vi đồi bại nhưng nạn nhân chống trả quyết liệt.

Sợ tội ác của mình bị bại lộ, Mười liền giết chết cháu bé rồi giấu xác vào trong lu nước.

Dù đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, nhưng khi nhìn thấy mẹ bé B. đi tìm con ở phía trước nhà thì hắn ta sợ hãi, lấy xe máy bỏ trốn.

Sau một lúc tìm không thấy bé B., mọi người nghi ngờ Mười nên đã vào trong nhà ông ta tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân trong lu nước.

Ngay sau đó, Mười bị cảnh sát bắt khi đang trên đường bỏ trốn.

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