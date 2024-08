Nam sinh quê tỉnh Quảng Trị được phát hiện đuối nước dưới ao, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 23/8, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh thiệt mạng. Nạn nhân là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Thủy.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cháu N.T.D (SN 2013, trú tại thôn Thiện Chánh - Thọ Xuân, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) cùng chị gái đi chăn bò ở khu vực ruộng lúa gần nhà.

Đến khoảng 11h, hai chị em lùa bò về. Người chị chạy trước theo bò, khi về đến nhà không thấy em trai và nghĩ em trai ghé nhà ông nội ở gần đó chơi.

Khi cả nhà đi tìm thì phát hiện N.T.D ở dưới ao nước gần nhà ông nội của cháu.

N.T.D được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhưng không qua khỏi.

Vị trí nam sinh bị đuối nước - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, trước đó, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 22/8, người dân địa phương phát hiện cháu N.V.H (học sinh lớp 5, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh) và cháu N.P.T (học sinh lớp 4, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu) bị đuối nước khi tắm sông trên sông Ninh Cơ thuộc địa phận xã Hải Trung.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm 2 cháu xuyên đêm. Do dòng nước trên sông chảy cuộn kết hợp với trời mưa nên phải đến hơn 10 giờ ngày 23/8, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 cháu.

Do đang vào mùa mưa lũ, nước sông lên rất cao, không an toàn cho trẻ em khi tắm sông. Do đó các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước cho trẻ em, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

