Thương tâm: Cùng mẹ 'đạp vịt' trên hồ, không may thuyền lật khiến bé gái 7 tuổi tử vong

Đời sống 16/04/2023 14:06

Trong lúc đi chơi cùng mẹ trên hồ Bạch Đằng (Hải Dương), thuyền 'đạp vịt' bị lật khiến cháu gái tử vong.

Theo thông tin từ VTC news, trưa ngày 16/4, ông Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, tại địa phương xảy ra vụ chìm thuyền đạp vịt (thuyền thiên nga) khiến bé gái 7 tuổi tử vong.

Thương tâm: Cùng mẹ 'đạp vịt' trên hồ, không may thuyền lật khiến bé gái 7 tuổi tử vong - Ảnh 1
Thuyền đạp vịt bị lật khiến một bé gái tử vong - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ báo Lao động, ông Hồng cũng cho biết, khoảng 10h30 sáng nay (16/4), tại khu vực hồ Bạch Đằng (phường Quang Trung, TP Hải Dương) một bé gái sinh năm 2016 trú tại huyện Gia Lộc cùng mẹ đến hồ chơi đạp vịt nhưng do thuyền vịt bị lật, khiến cháu bé tử vong.

Ngay sau đó, cháu bé đã được người dân sơ cứu và đưa đến bệnh viện nhưng cháu đã tử vong.

Thông tin ban đầu, chưa rõ nguyên nhân khiến thuyền bị lật nhưng cháu bé do mặc áo phao nên khi thuyền lật đã bị mắc vào thuyền vịt, khó kéo cháu ra, khiến cháu bị đuối nước.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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