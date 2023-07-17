Ngày 17/7, lãnh đạo xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) cho biết, vụ xe thang nâng người chuyên dụng của Điện lực H.Hương Sơn rơi xuống vực sâu khiến 1 cán bộ điện lực tử vong, 1 người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chiều ngày 15/7, ông Từ Văn Đức (49 tuổi, ngụ TT.Phố Châu, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng 1 cán bộ thuộc Điện lực H.Hương Sơn điều khiển xe thang nâng người đi kiểm tra tuyến đường điện tại khu vực đường vành đai tuần tra biên giới thuộc địa phận xã Sơn Kim 2 để thực hiện kế hoạch về việc sửa chữa, phát xẻ cây cối toàn bộ các tuyến đường điện trên địa bàn xã.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh niên

Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ cùng ngày (15/7), khi từ đường vành đai trở về đơn vị, không may xe bị mất lái và lao xuống vực sâu cách đường khoảng 15 m. Vụ tai nạn khiến ông Đức tử vong tại chỗ, người cán bộ đi cùng bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ.

Sáng ngày 17/7, ông Nguyễn Hồng Tân, Giám đốc Điện lực H.Hương Sơn cho biết, hiện đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ tử vong và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 16h chiều 2/3/2021, chiếc xe bán tải do anh P.T.V. (31 tuổi, chuyên viên Phòng thanh tra huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cầm lái chở theo một cán bộ tên L. (cán bộ Phòng thanh tra huyện Kỳ Sơn) và một người đàn ông đi làm nhiệm vụ về.

Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trên đường về, chiếc xe bán tải lao thẳng xuống vực sâu hơn 100m. Chiếc xe lộn nhiều vòng xuống chân vực khiến anh V. đã tử vong, hai người còn lại bị thương và toàn bộ thân xe hư hỏng nặng.

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