Nạn nhân 71 tuổi thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc kể từ khi cháu nhỏ chào đời vào tháng 12-2021, để phụ các con chăm cháu ngoại, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè, khi Hàn Quốc bước vào mùa canh tác nông nghiệp. Những người dân sống gần ngôi nhà bị cháy cho hay cụ bà đến Hàn Quốc từ tháng 2 vừa qua.

Hiện trường vụ cháy thương tâm khiến bà ngoại người Việt và cháu trai thiệt mạng ở tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc hôm 28/7 - Ảnh: DONGA ILBO

Thời điểm xảy ra vụ cháy thương tâm, cha cháu bé là ông Kim (61 tuổi, người Hàn Quốc) và mẹ cháu (46 tuổi, người Việt Nam) đều đang làm việc ở ruộng ớt gần nhà.

Hai vợ chồng ông bà kết hôn vào năm 2008 và sinh bé trai đầu tiên vào tháng 12-2021 bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sau nhiều năm hiếm muộn.

Cha mẹ cháu bé kiếm sống bằng việc trồng lúa và ớt trên mảnh ruộng 13.223m2 thuê từ một người khác. Từ tháng 4 vừa qua, chị gái, hai em gái và hai em trai của vợ ông đã từ Việt Nam sang Hàn Quốc làm ruộng với mong ước kiếm thêm thu nhập.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 23/7, Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông (thị xã Hòa Thành) khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân gồm: Ông N.T.D. (SN 1978), bà P.T.T.T. (SN 1980), và bà N.T.L. (SN 1969).

Cụ thể, khoảng 21h45 ngày 22/7, người dân phát hiện căn nhà tại ấp Trường Phú (xã Trường Đông) bốc cháy dữ dội. Mọi người hô hoán, dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, khống chế được hỏa hoạn, và phát hiện ông D., bà T., L. tử vong trong phòng ngủ.

Tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi vào ngày 22/7 - Ảnh: Báo Dân tri

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện cửa ra vào căn nhà bằng sắt bị khóa bên trong. Ngoài các nạn nhân tử vong, tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Trên thi thể của 3 nạn nhân có nhiều mảnh nhựa cháy xém, nồng nặc mùi xăng. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định bà T. và L. có vết thương ở vùng đầu, nghi tử vong do chấn thương sọ não, ông D. tử vong do bị bỏng.