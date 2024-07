Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 4/7, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị, phục vụ công tác truy tìm, truy bắt kẻ sát hại 2 người phụ nữ tại phường Văn An, TP Chí Linh. Cụ thể, kẻ này là Dương Đình Luyện (SN 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh), đã ra tay sát hại vợ cũ và mẹ của vợ cũ ngày 23/6.

Hình ảnh về đối tượng Dương Đình Luyện. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Người dân khi có thông tin có thể liên hệ đến số điện thoại 0902.158.479, facebook: Công an thành phố Chí Linh hoặc cơ quan công an gần nhất. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật an toàn.