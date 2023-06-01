Thực hư chuyện chủ nợ vào trường mầm non ở Quảng Trị gây rối, khiến giáo viên lo lắng, phụ huynh bất an

Đời sống 01/06/2023 12:33

Phòng giáo dục huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đã có kết quả xác minh vụ việc một số đối tượng thường xuyên vào một trường mầm non để đòi nợ, có hành động gây rối, uy hiếp cán bộ giáo viên nhà trường. 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 1/6, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh cho biết đã có kết quả xác minh nội dung đơn phản ánh có một số đối tượng thường xuyên vào trường mầm non số 2 T.N. (xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đòi nợ, gây rối.

Theo nội dung đơn, thời gian vừa qua có một số đối tượng thường xuyên vào nhà trường để đòi nợ, có những cử chỉ hành động gây rối, to tiếng xô xát với cán bộ nhà trường, dán giấy đòi nợ lên bảng tin nhà trường. Các đối tượng đòi nợ còn uy hiếp cán bộ giáo viên của trường khiến giáo viên lo lắng, phụ huynh bất an về sự an toàn của bản thân và học sinh khi đến trường. Cũng trong đơn tố cáo cho rằng, cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn có hiện tượng bao che, dung túng cho nhau.

Thực hư chuyện chủ nợ vào trường mầm non ở Quảng Trị gây rối, khiến giáo viên lo lắng, phụ huynh bất an - Ảnh 1

Để đảm bảo an ninh trường học, Phòng GDĐT Vĩnh Linh yêu cầu hiệu trưởng trường mầm non số 2 Trung Nam không đưa chuyện riêng tư vào nhà trường - Ảnh: Báo Dân Việt

Nhận được đơn phản ánh, ngày 24/5, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh đã làm việc với bà Nguyễn Thị X. – Hiệu trưởng nhà trường và Chủ tịch Công đoàn trường mầm non số 2 Trung Nam để xác minh.

Qua xác minh một số giáo viên tại trường và dựa trên những bằng chứng liên quan, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh nhận thấy, không có cơ sở và căn cứ để xác định việc cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn có hiện tượng bao che, dung túng cho nhau; không có biểu hiện giáo viên lo lắng, phụ huynh bất an về sự an toàn của bản thân và học sinh khi đến trường, các hoạt động giáo dục của nhà trường đều diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, có việc bà Nguyễn Thị X., hiệu trưởng nhà trường vay nợ một số người để làm ăn, trong đó có bà Trần Thị S. (trú thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh). Thời gian qua, bà S. có đến trường vài lần để gặp bà X. đòi nợ, nhưng không có hiện tượng gây rối, đe doạ ai. Nhằm chấn chỉnh hiện tượng trên, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh yêu cầu bà X không đưa việc cá nhân vào trong khuôn viên nhà trường, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường cần báo cáo sự việc với cơ quan chức năng địa phương để bảo đảm an ninh trật tự.

Cũng liên qua đến chuyện chủ nợ gây rối ở trường học, tại Thái Nguyên cũng từng xảy ra 1 trường hợp. Cụ thể theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 7/10/2022, Công an phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết vừa tiếp nhận đơn của phụ huynh về trường hợp có kẻ được cho là chủ nợ, mạo danh phụ huynh, người nhà học sinh để nhờ cô giáo đưa học sinh về nhà. Kẻ đòi nợ còn gọi xe cứu thương đỗ ở sân trường, đưa bình gas đến dọa đốt trường.

Thực hư chuyện chủ nợ vào trường mầm non ở Quảng Trị gây rối, khiến giáo viên lo lắng, phụ huynh bất an - Ảnh 2
Trường Tiểu học Đội Cấn (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên), nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 21/9/2022, giáo viên trường Tiểu học Đội Cấn (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên) nhận cuộc gọi từ số máy lạ xưng là người nhà của em học sinh N. do giáo viên này chủ nhiệm. Người này nói, bố cháu bị tai nạn, đang hấp hối, gia đình đang rất bối rối, không có ai đến đón cháu được nên nhờ cô đưa cháu về giúp để cháu nhìn mặt bố lần cuối.

Cô giáo gọi điện về cho mẹ của học sinh để xác minh nhưng chưa liên hệ được. Nghĩ gia đình đang có việc gấp, cô vội vàng đưa cháu về nhà. Khi cô giáo đến nhà, chị P. (phụ huynh của học sinh) rất sốc khi đang ở nhà, chưa hết giờ học mà thấy cô giáo đưa cháu về.

Không dừng lại, các đối tượng đòi nợ tiếp tục gọi điện đến cửa hàng gas gần trường đặt hai bình gas, yêu cầu mang đến nhà trường. Tưởng bếp nhà trường đặt gas, bảo vệ cho đưa gas vào trường nhưng nhà bếp không nhận. Nhân viên cửa hàng gas liên hệ lại với số điện thoại gọi gas, đầu dây yêu cầu nói chuyện với lãnh đạo nhà trường, yêu cầu nhà trường cho em N. nghỉ học. Đối tượng này còn đe dọa nếu không cho em N nghỉ học, họ sẽ thuê người đến cho phát nổ bình gas, đốt trường.

Phía nhà trường và gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Các đối tượng vẫn thách thức, gây áp lực tinh thần bằng nhiều lời lẽ đe dọa. Chúng mạo danh giáo viên gọi ship đồ ăn, bánh sinh nhật… nhằm hạ uy tín của cô giáo và hiệu trưởng. Đỉnh điểm, chúng còn gọi cả xe cứu thương đến trường học.

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