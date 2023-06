Thực hư chuyện chủ nợ vào trường mầm non ở Quảng Trị gây rối, khiến giáo viên lo lắng, phụ huynh bất an

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 1/6, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh cho biết đã có kết quả xác minh nội dung đơn phản ánh có một số đối tượng thường xuyên vào trường mầm non số 2 T.N. (xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đòi nợ, gây rối.

Theo nội dung đơn, thời gian vừa qua có một số đối tượng thường xuyên vào nhà trường để đòi nợ, có những cử chỉ hành động gây rối, to tiếng xô xát với cán bộ nhà trường, dán giấy đòi nợ lên bảng tin nhà trường. Các đối tượng đòi nợ còn uy hiếp cán bộ giáo viên của trường khiến giáo viên lo lắng, phụ huynh bất an về sự an toàn của bản thân và học sinh khi đến trường. Cũng trong đơn tố cáo cho rằng, cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn có hiện tượng bao che, dung túng cho nhau.