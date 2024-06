Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tuyển, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Hà Nội), cho biết ngay sau khi có thông tin trẻ mầm non 5 tuổi tử vong (học tại Trường mầm non Hồng Nhung 2, tỉnh Thái Bình) do bị bỏ quên trên xe đưa đón và phương tiện này thuộc Hợp tác xã vận tải Hồng Hà, do Sở GTVT Hà Nội quản lý cấp phù hiệu, sở đã tiến hành kiểm tra trên hệ thống về nội dung này.