Nghẹt thở giải cứu 5 người đang chơi vơi giữa dòng nước xiết trên sông Đồng Nai

Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị đã giải cứu 5 người bị mắc kẹt, chới với giữa dòng nước đang chảy xiết khi thủy điện Đồng Nai 2, đoạn qua huyện Di Linh (Lâm Đồng) xả nước.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 13h30, ngày 6/6, nhóm thanh niên gồm 8 người (7 nam và 1 nữ) rủ nhau ra sông Đồng Nai (thuộc địa phận thôn 3, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh) để chơi và tắm. Khoảng 15h cùng ngày, 3 người (2 nam và 1 nữ) lên bờ trở về nhà.

Nhóm thanh niên đang tắm sông, bất ngờ nước từ thượng nguồn đổ về, dâng cao, buộc họ phải leo lên tảng đá để tránh bị cuốn trôi - Ảnh: Báo Dân trí

Đến khoảng 16h10 cùng ngày, đập thủy điện Đồng Nai 3 xả nước đổ về hạ lưu. Sự việc này khiến 5 người là anh Đặng Nguyễn Anh Phong (SN 2006), Bùi Huy Hùng (SN 2006), Dương Nguyễn Phong (SN 2003), Nguyên Minh Trí (SN 2002) và Nguyên Công Phương (SN 2002) bị kẹt giữa dòng nước chảy xiết.

Thời điểm này, nhóm 5 thanh niên này chới với ở tảng đá giữa sông Đồng Nai. Tình hình ngày càng nguy cấp khi nước chảy xiết và dâng cao rất nhanh, nguy cơ nhấn chìm luôn tảng đá nơi nhóm thanh niên đang mắc kẹt.

Lực lượng chức năng tổ chức giải cứu 5 thanh niên mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết trên sông Đồng Nai - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng Công an huyện Di Linh - đã tới hiện trường, chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với Công an xã Đinh Trang Thượng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác giải cứu các nạn nhân.

Sau gần 4 tiếng vật lộn với giữa dòng nước lớn, cháy xiết, lực lượng chức năng đã tiếp cận được nhóm thanh niên đang bị mắc kẹt. Các nạn nhân lần lượt được lực lượng Công an đưa vào bờ an toàn, không ai bị thương.

