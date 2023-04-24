Thông tin MỚI trong vụ cây xanh bật gốc đè người phụ nữ đi đường ở Đắk Lắk

Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk có báo cáo về những thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả liên quan tới trận mưa kèm gió lốc xảy ra hôm 22/4.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 24/4, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk có báo cáo về những thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả liên quan tới trận mưa kèm gió lốc xảy ra hôm 22/4. Cụ thể, vào ngày 22/4, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra gió lốc kèm theo mưa (diễn ra trong thời gian khoảng 1 giờ), làm gãy đổ cây, cành cây xanh tại một số tuyến đường và khu vực công cộng.

Có 62 cây bị gãy cành, 5 cây bị ngã đổ. Trong đó, có 1 cây bị ngã đổ tại số nhà 48 đường Y Jút là cây Sao đen, đường kính thân trên 50 cm, cây bật gốc ngã ngang đường làm bị thương 1 người dân và hư hại 1 xe ô tô con, 1 xe máy; 1 cây bị gãy cành tại đường Đam San là cây Sao đen cũng làm bị thương 1 người dân. Ngay tại thời điểm cây đổ, các nạn nhân đã được người dân xung quanh hỗ trợ đưa ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News Các nạn nhân đã được người dân xung quanh hỗ trợ đưa ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạ - Ảnh: Báo người Lao Động Hiện tại, nạn nhân nam bị cành cây gãy rơi trúng người đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Riêng nạn nhân nữ đã qua cơn nguy kịch và được chuyển xuống Bệnh viện Y Dược TP.HCM để điều trị vào rạng sáng ngày 23/4. Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã cử cán bộ đến thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân; Bố trí công nhân, phương tiện tiến hành giải tỏa cây bị gãy cành, ngã đổ để bảo đảm thông tuyến cho người, phương tiện tham gia giao thông và tiếp tục triển khai thu dọn, khắc phục hậu quả. Đồng thời Công ty cũng cử cán bộ, công nhân đến hiện trường để phối hợp cùng Công an thành phố, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án TP Buôn Ma Thuột xử lý tình trạng nêu trên. Ảnh: VietNamNet Nạn nhân nam bị cành cây gãy rơi trúng người đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước đó, vào chiều 22/4, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột xảy ra gió lớn kèm theo mưa. Lúc này, 1 cây xanh cổ thụ trên đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột bị ngã đổ đè lên chị T.T.K.N. (26 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) đang đi xe máy trên đường. Ngay lập tức, người đi đường và người dân xung quanh xúm vào cùng nhau khiêng thân cây lên để giải cứu và đưa chị N. lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Đến sáng 23/4, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đã điều xe cấp cứu hiện đại cùng với ê-kíp y, bác sĩ cấp cứu giỏi lên tận Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để đón bệnh nhân này. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. 2 bệnh viện phối hợp với công ty sở hữu chuỗi nhà thuốc Long Châu (nơi chị N. làm việc) hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho chị N.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của cô gái bị cây đè ở Đắk Lắk Vào ngày 23/4, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cùng đội ngũ y, bác sĩ giỏi đã rời Đắk Lắk đưa cô gái bị cây đè xuống TP.HCM để tiếp tục điều trị.

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