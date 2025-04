Theo HĐXX, năm 2021, hai anh em Ten và Toc cùng đưa vợ vào rừng phòng hộ Chư Mố (xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) dựng lán trại cạnh nhau để ở và đi bẫy thú rừng. Trưa 8-10-2024, Ten cùng vợ và 4 người con đang ăn cơm thì thấy em Đinh Thuêm (15 tuổi, sống lang thang) đi ngang qua nên gọi vào ăn cơm, uống rượu. Một lúc sau, vợ chồng Toc cùng 6 người khác cũng tới tham gia nhậu.

Đến chiều muộn, sau khi cả nhóm uống hết khoảng 6 lít rượu, ngà say thì Ten nhắc lại chuyện Thuêm nhiều lần dùng ná cao su bắn vào lán trại, con trai. Đinh Văn Ten nhiều lần truy hỏi lý do, có còn bắn nữa không nhưng Thuêm đã say rượu, không trả lời.