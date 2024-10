Theo thông tin từ báo Pháp Luật và Xã hội, ngày 17/10, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ nghi phạm Phan Văn Minh (27 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) để làm rõ vụ án giết người trên địa bàn.

Đến chiều 16/10, nhân viên nhà nghỉ thấy khách ở lâu trong phòng không ra ngoài, gọi không phản hồi nên mở cửa vào thì phát hiện chị H đã tử vong. Ngay sau đó, nhân viên đã báo cho chủ nhà nghỉ gọi lực lượng Công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương phối hợp Công an các tỉnh, thành lân cận truy xét nghi phạm. Quá trình điều tra xác định, sau khi giết bạn gái, nghi phạm Phan Văn Minh trốn đến xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời. Minh được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của nghi phạm đã ổn định. Ban đầu Minh khai nhận nguyên nhân giết bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố Phan Văn Minh về hành vi giết người.

Mạng xã hội đang lan truyền nhiều hình ảnh, clip về màn cầu hôn tại một nhà hàng được cho là của chị H. và M. trước khi sự việc xảy ra - Ảnh: Báo Dân Việt

Nghi phạm có thể đối diện mức án nào?

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho hay, kết quả xác minh bước đầu cho thấy đối tượng gây ra vụ việc đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đối tượng biết rõ việc dùng dao đâm vào những vùng hiểm yếu của nạn nhân hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân, tuy nhiên đối tượng này vẫn cố ý thực hiện hành vi dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong.

Với hành vi như vậy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này về Tội giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung hình phạt là hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn. Hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người quản lý nhà nghỉ, của nghi phạm này để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc hung khí mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng sử dụng tới hai con dao để sát hại nạn nhân là điều rất đáng suy nghĩ, hành vi thể hiện phạm tội đến cùng, có mưu đồ nên đối tượng này có thể sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.