Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, ngày 19/2, thông tin từ Công an xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa phát đi thông tin cảnh báo về việc xuất hiện một nhóm người đi ô tô có dấu hiệu nghi vấn bắt cóc trẻ em được người dân phát hiện và trình báo.

Công an xã Thạch Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phát đi thông báo về việc xuất hiện các đối tượng đi xe ô tô (như trong hình) với nghi vấn bắt cóc trẻ em - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, theo đại diện Công an xã Thạch Long, sự việc xảy ra vào chiều 17/2, khi một bé gái trên địa bàn bị các đối tượng đi ô tô lôi kéo lên xe. Tuy nhiên, may mắn bé gái đã vùng ra được và bỏ chạy.

“Sau khi sự việc xảy ra, do hoảng loạn, gia đình không kịp báo ngay cho cơ quan chức năng. Đến hôm nay (18/2), gia đình mới trình báo đến cơ quan công an, khiến việc xác minh, tiếp cận sự việc có phần bị chậm” - đại diện lãnh đạo Công an xã Thạch Long cho biết trên báo Lao Động.

Cũng theo đại diện Công an xã Thạch Long, các đối tượng thường nhắm vào các cháu gái và hành động tại các khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục tiến hành trích xuất camera an ninh ở các đường làng, ngõ xóm, hộ dân để nhận diện phương tiện và nhóm đối tượng trên.

Ngoài ra, lực lượng công an phối hợp với các địa phương lân cận, thông báo rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác, nhắc nhở con em cẩn thận đề phòng, không tiếp xúc với người lạ. Trong trường hợp phát hiện xe hoặc đối tượng khả nghi, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất.

