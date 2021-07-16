Tạm phân luồng Quốc lộ 13 sau khi phong tỏa phường Hiệp Bình Phước

Đời sống 16/07/2021 22:44

CA TP HCM đang thực hiện phân luồng các phương tiện qua lại trên Quốc lộ này. Ghi nhận thực tế, xe ô tô, xe tải vẫn được qua lại bình thường; riêng người có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường buộc phải quay đầu.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, người dân có hộ khẩu hoặc tạm trú trong phường Hiệp Bình Phước sẽ được yêu cầu quay trở về vì thuộc diện người dân sống trong khu phong tỏa. Chỉ có các trường hợp thật sự cần thiết mới được ra ngoài.

Tạm phân luồng Quốc lộ 13 sau khi phong tỏa phường Hiệp Bình Phước - Ảnh 1Một đoạn Quốc lộ 13 đi qua phường này được tổ chức phân luồng nhằm giúp người dân quen dần với các chốt chặn (Nguồn ảnh: Tuổi trẻ)

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Lãnh đạo TP Thủ Đức cho biết việc phân luồng này giúp người dân quen với chốt chặn, hình thức kiểm tra người qua lại sẽ áp dụng khi có quyết định chính thức.

Được biết, UBND TP Thủ Đức đưa ra hai phương án để CA TP HCM quyết định, một là lập thêm chốt ở các điểm ra vào phường Hiệp Bình Phước trên hai Quốc lộ (Quốc lộ 1 và Quốc lộ 13); hai là không được lập thêm chốt. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh vẫn chưa nhận được phản hồi của CA TP về phương hướng giải quyết cho các phương tiện. 

Ghi nhận từ thực tế, tại điểm giáp ranh phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước, vào buổi trưa cơ quan chức năng có tổ chức kiểm tra người dân qua lại. Tuy nhiên, các phương tiện có lộ trình đi ngang qua phường này bắt đầu di chuyển bình thường sau 14h30 chiều cùng ngày.

Tình hình lưu thông qua lại giữa phường Hiệp Bình Chánh và phường Hiệp Bình Phước sẽ được tiếp tục cập nhật sau khi có Quyết định chính thức. 

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Tối 15/7, UBND TP Thủ Đức quyết định thiết lập phong tỏa, cách ly y tế đối với 2 phường gồm: phường Linh Xuân và phường Hiệp Bình Phước kể từ 12h ngày 16/7 đến khi có thông báo mới.

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