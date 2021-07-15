Nóng: Thủ Đức phong tỏa thêm Phường Linh Xuân và phường Hiệp Bình Phước từ ngày 16/7

Tối 15/7, UBND TP Thủ Đức quyết định thiết lập phong tỏa, cách ly y tế đối với 2 phường gồm: phường Linh Xuân và phường Hiệp Bình Phước kể từ 12h ngày 16/7 đến khi có thông báo mới.
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Phạm vi phong tỏa gồm 120.000 nhân khẩu trên địa bàn 2 phường. Phường Linh Xuân gồm: 5 khu phố, 84 tổ dân phố, 18.524 hộ, 57.925 nhân khẩu. Phường Hiệp Bình Phước gồm: 6 khu phố, 89 tổ dân phố 18.243 hộ, 64.130 nhân khẩu.
Trong thời gian áp dụng phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa trừ nhân viên y tế, thực hiện công vụ; các trường hợp cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.
Đồng thời, bảo đảm giãn cách xã hội giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở. Cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly, phong tỏa sẽ bị cưỡng chế theo quy định.
Trước đó, TP Thủ Đức đã phong toả 5 phường gồm: Tân Phú, Bình Chiểu, Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú A và Long Thạnh Mỹ. Đến nay, địa bàn này đã phong toả 7/34 phường nhằm phòng chống Covid-19.