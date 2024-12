Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoài (27 tuổi, trú tại thôn Tân Ro, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối ngày 25/12, tại Công an phường Phú Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoài (sinh năm 1997, ngụ thị xã Phú Mỹ) - là tài xế xe tải đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người thương vong vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25.12, Hoài điều khiển xe tải biển số 72H-024.30 chở gạo, rau củ đi từ chợ Bà Rịa để giao hàng tại Khu công nghiệp Châu Đức và phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ).

Đến khoảng 6h50, khi đang lưu thông trên đường thì do ngủ gật, dẫn đến xe tải do Hoài điều khiển bị mất lái nên lấn làn và va chạm mạnh vào bên trái xe ôtô 16 chỗ biển số 72LD-007.29 do ông B.X.T (sinh năm 1979, ngụ TPHCM) điều khiển, đang chở 9 người khác trên xe và lưu thông theo chiều ngược lại.

Công an thị xã Phú Mỹ bắt tạm giam tài xế Nguyễn Ngọc Hoài - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cú va chạm rất mạnh làm cả 2 xe hư hỏng nặng, nhiều người trên xe 16 chỗ bị thương. Trong đó, ông N.Q.T (sinh năm 1969) và bà N.T.K.T (sinh năm 1973) đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Đồng thời, xe tải còn va chạm với 1 người đi xe máy làm người này bị thương nhẹ. Sau đó xe tải tiếp tục lao sập tường nhà người dân gần đó nhưng may mắn không làm ai bị thương.

