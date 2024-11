Vụ tai nạn đã khiến bà Phạm Thị Quốc tử vong tại chỗ. Xe khách bị hư hỏng.

Theo ngành đường bộ, vị trí xảy ra tai nạn mặt đường bằng phẳng, êm thuận. Đường có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa, hệ thống ATGT phát huy tác dụng.

Đoạn đường nằm ngoài khu vực đông dân cư do Công ty CP BOT Bắc Bình Định quản lý .

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn sáng nay, trên tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh Bình Định - Ảnh: Báo Giao Thông

Cách đây không lâu ở Bình Định cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 28/10, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy trên địa bàn, khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 27/10, xe máy BKS 77F1-421.05 do anh Nguyễn Lê Minh (SN 1995, trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi đi đến đoạn Quốc lộ 1 (thuộc khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 77S4-6936 do ông Lê Đức Trung (SN 1966, trú phường Bình Định, thị xã An Nhơn) điều khiển khi đang rẽ sang đường.

Vụ tai nạn đã khiến cả hai bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Trung đã tử vong tại Trung tâm y tế thị xã An Nhơn, ông Minh tử vong sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.