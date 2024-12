Chiều 12/12, Lãnh đạo Ban An toàn giao thông Phú Yên cho biết lúc 9h10 cùng ngày, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Chấn (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 cán bộ kỹ thuật đang chỉ đạo sửa chữa đường tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vụ tai nạn xảy ra vào 9h sáng cùng ngày tại Km1319+390 trên tuyến QL1 đoạn qua địa phận thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An. Thời điểm trên, xe tải BKS 89H-024.73 do tài xế Nguyễn Giang Nam (SN 1992, trú ở thôn Phùng Hưng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên đã va chạm với nhân viên thi công sửa chữa mặt đường tên là Võ Đoàn Anh Văn (SN 2001, trú ở thôn Quang Quan, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Cú va chạm đã khiến anh Văn ngã xuống mặt đường, tử vong tại chỗ. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông Theo thông tin từ báo Cong an nhân dân, cùng lúc đó, xe ô tô tải ben 78C-068.60 của Công ty TNHH Vinh Trọng Tín do ông Đặng Bá Cường (SN 1969, trú ở khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển từ phía sau chạy tới không kịp xử lý tình huống tai nạn phía trước nên đã tông vào bên trái phía sau xe tải BKS 89H-024.73, phần đầu cabin xe 78C-068.60 móp méo biến dạng, một số linh kiện vỡ nát. Tại nơi xảy ra tai nạn có lắp đặt biển báo công trường đang thi công và chỉ định đi chậm. Xe tải ben chay từ phía sau không kịp xử lý tình huống nên tông vào thân xe tải gây tai nạn ở phía trước - Ảnh: Báo Công an nhân dân Qua khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân, Công an huyện Tuy An phối hợp Trạm CSGT Tuy An thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên hướng dẫn giao thông cho các phương tiện ô tô, xe máy đi qua phần đường còn lại, đồng thời huy động xe cơ giới chuyên dụng cẩu kéo xe ô tô bị tai nạn rời khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong là nhân viên Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Vụ phát hiện 5 thi thể người trong bể nước mắm, hé lộ nguyên nhân gây bất ngờ Cảnh sát cho biết những người đàn ông này được giao nhiệm vụ vệ sinh một bể cũ. Ngay sau đó, chủ cơ sở sản xuất đã mất liên lạc với họ và báo cho cảnh sát. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-nghiem-trong-ang-sua-chua-uong-can-bo-ky-thuat-bi-xe-tai-am-tu-vong-tai-cho-712886.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-nghiem-trong-ang-sua-chua-uong-can-bo-ky-thuat-bi-xe-tai-am-tu-vong-tai-cho-712886.html