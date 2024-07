Tá hỏa phát hiện bộ hài cốt chưa rõ tung tích ở mép sông Vàm Cỏ Tây

Vào ngày 12/7, Công an tỉnh Long An ra thông báo về việc phát hiện các mẫu hài cốt chưa biết rõ tung tích tại khu vực mép bờ sông Vàm Cỏ Tây, dưới cầu Vành đai TP.Tân An.

Theo thông tin từ báo Long An, vào ngày 03/7/2024, tại khu vực mép bờ sông Vàm Cỏ Tây dưới chân cầu vành đai thuộc xã Bình Tâm, TP.Tân An, người dân phát hiện các mẫu hài cốt nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại địa điểm và thu thập các mẫu hài cốt này để xác minh, làm rõ. Hiện hài cốt này chưa xác định được tung tích. Theo đó, công an thông báo về việc phát hiện trên. Nếu ai có thông tin về hài cốt nêu trên, hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An. Địa chỉ: số 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại: 069.3609.170.

Công an tỉnh Long An ra thông báo về việc phát hiện các mẫu hài cốt chưa biết rõ tung tích tại khu vực mép bờ sông Vàm Cỏ Tây - Ảnh: Báo Long An Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 6/7, lực lượng chức năng H.Chương Mỹ (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện bộ hài cốt tại một công trình trên QL6, đoạn qua xã Đông Sơn. Theo đại diện đơn vị thi công Dự án nâng cấp, cải tạo đường QL6, tối 5.7, khi đang tiến hành thi công công trình, công nhân phát hiện bộ hài cốt tại một ống cống của công trình nên đã báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, chính quyền và Công an xã Đông Sơn đã có mặt, phong tỏa hiện trường để làm rõ. Bộ hài cốt đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn để giám định, xác minh danh tính. Lào Cai: Người phụ nữ tử vong sau khi truyền dịch tại nhà Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai, chiều 8/7, thấy trong người mệt mỏi, bà P.T.C, sinh năm 1962, trú tại phường Cốc Lếu, gọi điện thoại cho bà L.T.H.P, là hộ sinh cao đẳng, Phó Trưởng trạm Y tế phường Lào Cai sang truyền dịch tại nhà. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-bo-hai-cot-chua-ro-tung-tich-o-mep-song-vam-co-tay-690197.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-bo-hai-cot-chua-ro-tung-tich-o-mep-song-vam-co-tay-690197.html