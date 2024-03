Sự thật về vụ bà bán trứng ở Hà Nội phát hoảng khi 'bị ném 1,2 tỷ đồng vào ô tô'

Cụ thể, vào thời gian trên, có 2 vợ chồng người Vĩnh Phúc đi ô tô giao trứng tại chợ Văn Lôi. Sau khi giao hàng, bà bán trứng quay trở lại ô tô đỗ gần cổng chợ thì hoảng hốt phát hiện trong xe có một túi bóng đựng rất nhiều tiền.

Sau khi nhận tin báo, công an xã phối hợp với Công an huyện Mê Linh xuống hiện trường để làm rõ. Theo đó, số tiền này không phải do đối tượng xấu trộm cắp rồi bỏ vào ô tô của vợ chồng người giao trứng, mà do một người đàn ông bỏ nhầm tiền vào xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã vào cuộc và xác minh, tổng số tiền được nam thanh niên để lại là 1,2 tỉ đồng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng, qua báo cáo của cơ quan công an, số tiền mà người đàn ông bỏ nhầm vào ô tô của hai vợ chồng người giao trứng là 1,2 tỷ đồng. Đây là số tiền người đàn ông vừa bán đất xong.

Người đàn ông bỏ nhầm tiền vào ô tô là người sống tại thôn Văn Lôi của xã. Hoàn cảnh gia đình anh cũng khá neo đơn, vợ anh đã mất, một mình anh nuôi con. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu xem lý do vì sao anh này lại bỏ nhầm tiền vào xe người khác.