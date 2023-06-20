Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo thay đổi thời gian phúc khảo bài thi vào lớp 10

Đời sống 20/06/2023 22:18

Sau khi biết điểm thi, nếu có nhu cầu phúc khảo, học sinh sẽ bắt đầu nộp đơn đề nghị phúc khảo tại nơi nộp hồ sơ tuyển sinh từ ngày 20/6 đến 11 giờ ngày 23/6.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ TP.HCM, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam thông tin, thời gian phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 có sự thay đổi, bắt đầu từ hôm nay đến 11g ngày 23/6.

Trước đó, theo kế hoạch, việc phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM sẽ được thực hiện từ ngày 21-24/6. Trong thời gian này, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn phúc khảo tại các trường THCS theo học lớp 9. 

Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo thay đổi thời gian phúc khảo bài thi vào lớp 10 - Ảnh 1
Ngay từ hôm nay, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có nhu cầu phúc khảo) - Ảnh: Báo Phụ Nữ TP.HCM

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở GD-ĐT TPHCM đã điều chỉnh thời gian nhận đơn phúc khảo.

Trong thời gian ngay từ khi công bố điểm thi đến ngày 23/6, thí sinh có thể nộp đơn đề nghị phúc khảo. 

Các phòng giáo dục và đào tạo sẽ nộp hồ sơ phúc khảo về Sở GD-ĐT TPHCM trước 17g ngày 23/6 sau khi đã tập hợp hồ sơ, kiểm tra thông tin hồ sơ của thí sinh.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, cán bộ chấm phúc khảo bài thi sẽ có mặt tại điểm chấm vào ngày 25/6.

Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo thay đổi thời gian phúc khảo bài thi vào lớp 10 - Ảnh 2
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo kế hoạch dự kiến ngày 30/6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả thi phúc khảo.

Dự kiến 10/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Trước đó, vào sáng 20/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10. Theo đó, so với năm ngoái, phổ điểm các môn “nhỉnh” hơn trong đó môn tiếng Anh với mưa điểm 10. Dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT sẽ tăng hơn năm rồi.

 

 

Thủ khoa lớp 10 xứ Nghệ cùng lúc thi nhiều trường chuyên và đạt điểm cao

Thủ khoa lớp 10 xứ Nghệ cùng lúc thi nhiều trường chuyên và đạt điểm cao

Không chỉ đạt thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An, Nhật Tiến còn cùng lúc thi nhiều trường chuyên ở Nghệ An, Hà Nội và đều đạt điểm số rất cao.

Xem thêm
Từ khóa:   điểm thi lớp 10 thi tuyển sinh lớp 10 phúc khảo tuyển sinh lớp 10

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ