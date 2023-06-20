Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo thay đổi thời gian phúc khảo bài thi vào lớp 10

Sau khi biết điểm thi, nếu có nhu cầu phúc khảo, học sinh sẽ bắt đầu nộp đơn đề nghị phúc khảo tại nơi nộp hồ sơ tuyển sinh từ ngày 20/6 đến 11 giờ ngày 23/6.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ TP.HCM, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam thông tin, thời gian phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 có sự thay đổi, bắt đầu từ hôm nay đến 11g ngày 23/6.

Trước đó, theo kế hoạch, việc phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM sẽ được thực hiện từ ngày 21-24/6. Trong thời gian này, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn phúc khảo tại các trường THCS theo học lớp 9.

Ngay từ hôm nay, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có nhu cầu phúc khảo) - Ảnh: Báo Phụ Nữ TP.HCM

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở GD-ĐT TPHCM đã điều chỉnh thời gian nhận đơn phúc khảo.

Trong thời gian ngay từ khi công bố điểm thi đến ngày 23/6, thí sinh có thể nộp đơn đề nghị phúc khảo.

Các phòng giáo dục và đào tạo sẽ nộp hồ sơ phúc khảo về Sở GD-ĐT TPHCM trước 17g ngày 23/6 sau khi đã tập hợp hồ sơ, kiểm tra thông tin hồ sơ của thí sinh.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, cán bộ chấm phúc khảo bài thi sẽ có mặt tại điểm chấm vào ngày 25/6.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo kế hoạch dự kiến ngày 30/6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả thi phúc khảo.

Dự kiến 10/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Trước đó, vào sáng 20/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10. Theo đó, so với năm ngoái, phổ điểm các môn “nhỉnh” hơn trong đó môn tiếng Anh với mưa điểm 10. Dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT sẽ tăng hơn năm rồi.

Thủ khoa lớp 10 xứ Nghệ cùng lúc thi nhiều trường chuyên và đạt điểm cao Không chỉ đạt thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An, Nhật Tiến còn cùng lúc thi nhiều trường chuyên ở Nghệ An, Hà Nội và đều đạt điểm số rất cao.

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