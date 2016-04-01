Siêu thị điện máy Thiên Hòa "Hoàn Tiền Mua Sắm 100%" từ 06/11/2015 - 14/01/2016

Từ ngày 06/11/2015 - 14/01/2016, khách hàng mua bất kỳ sản phẩm tại phẩm tại Hệ thống trung tâm Điện máy –Nội thất Thiên Hòa sẽ được tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng hoàn tiền mua sắm với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng.

Hoàn tiền 70 phiếu tham gia bốc thăm bất kỳ trong tổng số phiếu tham gia của khách hàng tại tất cả Hệ thống Thiên Hòa Tp. HCM. Hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng cho những phiếu trúng thưởng có giá trị đơn hàng dưới 14.000.000 vnđ . Những phiếu trúng thưởng có giá trị đơn hàng từ 14.001.000 vnđ trở lên sẽ được hoàn tiền với số tiền là 14.000.000vnđ.

Lễ rút thăm sẽ được tổ chức 14 ngày 1 lần, cụ thể như sau:

Đợt 1: (dành cho khách mua hàng từ ngày 06/11/2015 đến ngày 19/11/2015) vào lúc 19h ngày 27/11/2015, Tại Trung tâm Điện máy - Nội thất Thiên Hòa Quận 10, địa chỉ: 277B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đợt 2: (dành cho khách mua hàng từ ngày 20/11/2015 đến ngày 03/12/2015) vào lúc 19h ngày 11/12/2015, Tại Trung tâm Điện máy - Nội thất Thiên Hòa Quận 7, địa chỉ: 571 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đợt 3: (dành cho khách mua hàng từ ngày 04/12/2015 đến ngày 17/12/2015) vào lúc 19h ngày 25/12/2015, Tại Trung tâm Điện máy - Nội thất Thiên Hòa Tân Phú, địa chỉ: 659 Âu Cơ, P.Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đợt 4: (dành cho khách mua hàng từ ngày 18/12/2015 đến ngày 31/12/2015) vào lúc 19h ngày 08/01/2016, Tại Trung tâm Điện máy - Nội thất Thiên Hòa Gò Vấp, địa chỉ: 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đợt 5: (dành cho khách mua hàng từ ngày 01/01/2016 đến ngày 14/01/2016) vào lúc 19h ngày 22/01/2016, Tại Trung tâm Điện máy - Nội thất Thiên Hòa Quận 12, địa chỉ: 2-6B Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với Thiên Hòa Bình Dương lễ rút thăm sẽ được tổ chức vào lúc 19h00 ngày 15/01/2016 tại Trung tâm Điện máy – Nội thất Thiên Hòa Bình Dương, địa chỉ: 333 Đại Lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Lưu ý:

Phiếu rút thăm của đợt nào chỉ được tham gia của đợt đó.

Giá trị hóa đơn hoàn tiền đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Nhân viên Thiên Hòa và các hãng, nhà in ấn không được tham gia chương trình này.

Đối với trường hợp trả hàng, sẽ không được giải quyết nếu trúng thưởng.

Kết quả rút thăm trúng thưởng sẽ được đăng báo Người Lao Động vào ngày 26/01/2016.

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