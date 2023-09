Siêu thị Big C giảm giá sâu đến 49% với hơn 1000 sản phẩm

Đặc biệt, một chuyến du lịch Pháp dành cho 2 người sẽ là cơ hội trúng thưởng hấp dẫn mà các khách hàng thân thiết của Big C không thể bỏ qua. Theo thể lệ chương trình, khi mua hàng từ 350.000đ các sản phẩm chăm sóc nhà của Unilever (Surf, Viso, Omo, Comfort, Sunlight, Cif, Vim), khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng một Chuyến du lịch Pháp dành cho 2 người trị giá 80 triệu đồng. Đây là giải thưởng nằm trong chương trình Ướp hương tổ ấm do Big C cùng với công ty Unilever phối hợp tổ chức từ ngày 29/3 đến 11/4/2016. Đồng thời, khi mua hàng từ 350.000đ các sản phẩm chăm sóc nhà của Unilever (Surf, Viso, Omo, Comfort, Sunlight, Cif, Vim), khách hàng sẽ được nhận ngay 2 bộ quà tặng 6 chén oặc 3 hộp khăn giấy May.

Vào lúc 17-19h mỗi ngày từ 29/3-11/4, 50 khách hàng đầu tiên mua Surf được tặng thẻ cào điện thoại 10.000đ và được đổi tại booth đổi quà của Unilever. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội tham gia cuộc thi ảnh «Nội trợ duyên dáng» tại Booth của Unilever với 5 giải thưởng, mỗi giải 1 triệu đồng. Chương trình diễn ra tại 10 siêu thị gồm Big C Thăng Long, Big C The Garden, Big C Long Biên, Big C Hải Phòng, Big C Đà Nẵng, Big C Huế, Big C Miền Đông, Big C Gò Vấp, Big C Hoàng Văn Thụ, Big C An Lạc. Đêm trao giải Nội trợ duyên dáng & rút thăm giải đặc biệt chuyến du lịch Pháp sẽ được tổ chức tại Big C Miền Đông vào 18h ngày 10/4 với sự xuất hiện của ca sĩ Ngô Kiến Huy.