Trong lúc thủy triều đang lên, 2 thanh niên rủ nhau tắm sông Cái Cui (Vĩnh Long), một thanh niên sinh năm 2004 không may bị đuối nước tử vong.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 13.1, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an H.Tam Bình tìm kiếm được thi thể nam thanh niên tắm sông bị đuối nước; đồng thời làm thủ tục bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Lực lượng cứu hộ triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 12.1, N.T.L (sinh năm 2004, ngụ ấp 10, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) tắm sông cùng một người bạn trên sông Cái Cui, thuộc thủy phận xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình.

Lúc tắm thủy triều đang dâng cao, gần khu vực 2 thanh niên tắm có một ống cống đang hút nước vào ao cá gần đó. Tắm được khoảng 5 phút, người bạn phát hiện L mất tích nên đã cùng người dân gần đó đi tìm nhưng không thấy. Nghi ngờ L bị đuối nước nên người dân đã báo địa phương và lực lượng cứu nạn cứu hộ nhờ hỗ trợ.

Thi thể L được phát hiện gần khu vực tắm chỉ hơn 10m. Ảnh: Báo Lao Động.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long điều 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán, bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm người bị nạn. Sau hơn 20 phút lặn tìm, thi thể nam thanh niên bị đuối nước được phát hiện gần khu vực mất tích.

Bé trai 4 tuổi rơi xuống hồ đuối nước tử vong thương tâm: Cháu bé bị tật động kinh Vào sáng 24/12, cháu Trần Văn H (sinh năm 2019, trú thôn Hội Minh, xã Xuân Hội) đi chơi không may rơi xuống hồ Vĩnh Tú (thôn Hội Minh).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ru-nhau-tam-song-1-thanh-nien-bi-uoi-nuoc-tu-vong-o-vinh-long-644389.html