Trời nắng nóng, anh trai học lớp 5, em ruột lớp 3 cùng nhau tắm ở một đầm nuôi thủy sản nhưng không may đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, ngày 23/5, thông tin tới báo chí, ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình) xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn vào 17h hôm trước.

Khi đó, vài cháu nhỏ trong đó có hai anh em ruột (anh vừa học xong lớp 5, em vừa học xong lớp 3) tắm cùng nhau ở khu vực đầm nuôi thủy sản ở địa bàn tổ dân phố Mai Diêm. Quá trình tắm cả hai anh em cùng bị đuối nước, tử vong.

Ngay sau khi học sinh nghỉ hè, nhiều vụ tử vong do đuối nước đã được ghi nhận - Ảnh minh họa: Báo Đại Đoàn Kết

Sau khi nhận được thông tin sự việc, chính quyền thị trấn và công an sở tại đã có mặt tại hiện trường, hoàn tất các thủ tục theo quy định, bàn giao thi thể hai anh em cho gia đình.

Dẫn tin từ Báo Lao Động, theo lãnh đạo UBND thị trấn Diêm Điền, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền thị trấn cùng công an có mặt tại hiện trường nơi các cháu gặp nạn, lúc này các cháu đã tử vong, không qua khỏi. Đến khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể các cháu đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự, đến sáng nay mọi việc đã được hoàn tất.

Thời điểm này bắt đầu thời gian nghỉ hè, nhiều học sinh ở nhà, đi chơi cùng bạn bè. Cơ quan chức năng khuyến cáo cha mẹ, phụ huynh phải luôn sát sao, để mắt đến con trẻ, tránh những tai nạn đáng tiếc, nhất là tai nạn đuối nước luôn rình rập.

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