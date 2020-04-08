Rau muống xào đừng quên thêm nguyên liệu này để rau xanh mướt, giòn ngon

Với món xào ngon này, bạn chỉ tốn chưa đến 10 nghìn đồng.

Nếu trước nay xào rau muống bị thâm đen, rau bị chảy nước và mềm chính là vì bạn chưa biết đến cách làm rau muống xào chao này. Chỉ cần thêm 1 viên chao vào chảo rau, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt vô cùng rõ rệt.

- Vài tép tỏi băm nhỏ.

Gia vị: Muối, dầu ăn.

Cách làm rau muống xào chao tỏi thơm ngon bất bại

- Rau muống nhặt lấy phần tươi, ngâm với nước muối trong vài phút rồi rửa sạch, để ráo.

Rau muống nhặt phần non, rửa sạch để ráo - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, sau đấy thêm chút dầu ăn. Khi dầu nóng, trút tỏi vào xào cho thơm rồi đổ rau muống vào xào với lửa lớn. Bạn tuyệt đối không thêm nước vào khi xào, cũng không đậy nắp mà phải xào với lửa lớn và đảo nhanh tay.

Cho chao vào xào cùng rau muống - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp tục cho viên chao vào chảo rau, nghiền cho thật nát rồi đảo đều và nêm chút muối cho vừa ăn. Xào đến khi rau chín, có màu xanh bóng thì tắt bếp.

Thành phẩm

Món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng là món ăn nhàm chán nhưng sau khi cho thêm chao vào cùng thì bạn đã có rau muống xào vừa ngậy thơm mùi đậu nành lại giòn ngon, xanh mướt vô cùng hấp dẫn.

Cách chọn rau muống tươi ngon, an toàn

- Khi thấy rau muống đã héo, lá quắt và bạc màu thì bạn chớ dại chọn mua bởi đấy là phần rau để lâu ngày, chất dinh dưỡng đã hao hụt rất nhiều.

- Bạn nên chọn những bó rau muống có ngọn nhỏ, hơi cứng thì khi xào sẽ giòn, xanh hơn khi chọn những phần rau có cọng to hơn bình thường.

- Đặc biệt, bạn cũng không nên mua rau có màu xanh thẫm, quá giòn, lá quả mướt bởi đấy là rau được bón quá nhiều phân đạm, không tốt cho sức khỏe.

Chúc bạn có bữa cơm thật ngon miệng với những mẹo nấu ăn hay trên!