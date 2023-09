Ra mắt cuốn sách đầu tay được viết bằng tiếng Anh của học sinh Vinschool

Cuốn sách “ So That I Will Roar You Gently” do các em học sinh trung học Vinschool viết hoàn toàn bằng Tiếng Anh

Bắt nguồn từ sự thôi thúc giúp học sinh tài năng có cơ hội được khơi dậy sự sáng tạo trong tư duy, và mong muốn các bậc phụ huynh thấu hiểu con em mình hơn, Trung tâm tư vấn và phát triển tài năng - GATE Center của Vinschool đã tạo điều kiện cho các em học sinh thực hiện một dự án xuất bản sách quy mô lớn. Cuốn sách có tựa đề: “So That I Will Roar You Gently” ( tạm dịch : Như thế, tôi sẽ gầm lên một cách êm dịu ), được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Tiếng Anh.

Được chia làm 3 chương với 13 mẩu chuyện nhỏ , So That I Will Roar You Gently gồm những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống và tâm tư những bạn trẻ đang tuổi cắp sách tới trường về các vấn đề xung quanh, từ trường lớp, gia đình, đến cộng đồng xã hội.

Nhóm tác giả giao lưu cùng độc giả trong buổi ra mắt cuốn sách “So That I Will Roar You Gently”

Những người làm giáo dục luôn đề cao sự sáng tạo, coi sáng tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục. Mặc dù vậy, đôi khi chính thầy cô, những người làm giáo dục lại chưa thực sự lắng nghe tiếng nói của học sinh về vấn đề này. Trong tác phẩm “Do Vietnamese Schools Kill Creativity?”, học sinh Nguyễn Duy Quân đã bày tỏ quan điểm của mình về việc cần cải cách giáo dục, đồng thời đưa ra những mong muốn thay đổi tại trường học để có thể phát huy tính sáng tạo của học sinh.

Hay trong câu chuyện “I don’t know what I want”, Trần Đức Toàn đã thể hiện nỗi lo âu về một thế hệ trẻ người Việt sẽ trở nên thụ động trong việc tư duy và thiếu quyết đoán thông qua việc quan sát hành vi và suy nghĩ của các bạn mình tại một quán cà phê – một địa điểm điển hình dành cho giới trẻ. Hà Khánh Phương lại mạnh dạn đưa ra quan điểm ngược lại trong tác phẩm “What others think of us”. Người lớn hay người nước ngoài thường có định kiến tiêu cực về học sinh Việt Nam, nhưng việc chứng thực định kiến ấy đúng đến đâu, đúng ở mức nào thì có lẽ chưa ai chỉ ra được.Với góc nhìn trong sáng, tác giả đã chỉ ra sự thật bị che giấu đằng sau những định kiến tiêu cực đó, mang đến một cái nhìn tích cực hơn về người trẻ Việt, như chính Khánh Phương và bạn bè của cô ấy.

Độc giả hào hứng với những cuốn sách mới mua tại lễ ra mắt sách. Toàn bộ số tiền bán sách sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện

Như những bước đi nhỏ, những tiếng nói cá nhân với mong muốn dần tìm kiếm tiếng nói chung, sự tôn trọng giữa các thế hệ; xóa bỏ định kiến, những lo lắng mà người lớn đặt lên vai con trẻ, “My Bag”, “Fish versus Fishing: Forms of Aid for Vietnam’s Struggling Farmers”, “Funny Medicine”, “10,000 hours” mang theo những thắc mắc cần được lắng nghe, thấu hiểu và giải đáp của các bạn trẻ. Các bạn đã để tâm nghiên cứu từ chiếc ba-lô mang đi học mỗi ngày có trọng lượng như thế nào là hợp lý, đến những mối quan tâm lớn hơn – những thứ đang ngày càng tác động tới cuộc sống của người dân ở đất nước chúng ta và tìm cách giúp đỡ những người nông dân một cách hiệu quả. Không những thế, các bạn còn đề cập đến những vấn đề mang hơi thở khoa học nhưng có ý nghĩa cá nhân, như giá trị của nụ cười với sức khỏe, các mối quan hệ và niềm vui sống; đến việc muốn trở thành một chuyên gia cho lĩnh vực, nghề nghiệp nào đó bạn phải trải qua “10.000” giờ tập luyện như thế nào.

Mang theo sự bỡ ngỡ trong hành trình lớn lên về mặt nhận thức, sự lo lắng khi có những thay đổi về tâm lý, các bạn trẻ cũng dần trưởng thành hơn để thể hiện những quan điểm riêng của mình về tình yêu, cho đến tình cảm gia đình, nỗi niềm của những đứa trẻ xa nhà; “Colors”, “Where All the Wind Blows”, “Someone in the Crowd”, “Teaching Them a Lesson”, “Far from Home” chính là tiếng thì thầm của các tác giả mong muốn được bày tỏ ý kiến, được thấu cảm và chia sẻ từ người lớn.

So That I Will Roar You Gently gồm những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống và tâm tư những bạn trẻ đang tuổi cắp sách tới trường

Với việc chia sẻ góc nhìn đa chiều về rất nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống với những lý lẽ đầy thuyết phục và có cả những câu chuyện, những tâm sự trải lòng của chính bản thân, có thể thấy thế hệ trẻ ngày nay đang “lớn lên” trong nhận thức, biết tiếp nhận, lắng nghe và phản biện khi cần.

Phải chăng thế hệ trẻ giờ lớn quá nhanh? Hay chúng ta thật sự cần ngồi xuống, lắng nghe tâm tư, tiếng lòng của con trẻ nhiều hơn? Tuyển tập này sẽ giúp cho độc giả phần nào hiểu được tâm tư của thế hệ trẻ, cũng như cảm nhận được sự tích cực và lạc quan bắt nguồn từ chính sự tự tin, chân thành của nhóm tác giả. Thông qua dự án, nhóm tác giả trẻ cũng hy vọng có thể truyền cảm hứng làm những điều ý nghĩa, tốt đẹp cho cuộc sống bằng việc sử dụng toàn bộ doanh thu bán sách cho mục đích từ thiện.

Cuốn sách là lời thì thầm của các tác giả mong muốn được bày tỏ ý kiến, được thấu cảm và chia sẻ từ người lớn.

“So That I Will Roar You Gently được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh đã khẳng định thành công bước đầu của việc khơi dậy sự sáng tạo, tài năng của các các em học sinh Vinschool. Là đơn vị đi đầu, tiên phong dẫn dắt xu hướng đổi mới giáo dục tại Việt Nam, Vinschool đang từng bước chuẩn bị cho học sinh của mình có khả năng đáp ứng được các yêu cầu liên tục thay đổi của tương lai, hội nhập với thế giới.

Được thành lập bởi Vinschool với sứ mệnh “Ươm mầm tinh hoa”, Trung tâm Tư vấn và Phát triển Tài năng – GATE Center có chức năng tìm kiếm, sàng lọc và chọn lựa những học sinh có Tài năng ở nhiều lĩnh vực để từ đó xây dựng lộ trình phát triển cá nhân phù hợp với từng em học sinh. Tất cả chương trình xây dựng cho học sinh tại Trung tâm GATE đều được Vinschool tài trợ hoàn toàn với mong muốn giúp các em phát huy tối đa tài năng của mình.

