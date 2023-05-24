Quảng Trị: Khống chế thành công 1 người 'không bình thường' trên nóc nhà 4 tầng

Đời sống 24/05/2023 11:09

Sau thời gian dài vận động, lực lượng chức năng mới tiếp cận, khống chế được nam thanh niên có biểu hiện 'ngáo đá', ngồi trên nóc tòa nhà 4 tầng.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 24/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế thành công nam thanh niên ngồi cheo leo trên nóc tòa nhà 4 tầng. 

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 23/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, nhận được tin báo có một nam thanh niên có biểu hiện mất bình tĩnh, đang ngồi trên phần mái của tòa nhà 4 tầng đường Lê Qúy Đôn (phường 1, TP. Đông Hà).

Quảng Trị: Khống chế thành công 1 người 'không bình thường' trên nóc nhà 4 tầng - Ảnh 1

Nam thanh niên trèo lên, ngồi "làm xiếc" trên nóc nhà 4 tầng - Ảnh VTC News

Ngay sau đó, đơn vị này phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Đông Hà và Công an phường 1 có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục, triển khai các biện pháp giải cứu.

Cũng theo thông tin từ báo Người lao động, sau một giờ triển khai các biện pháp, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế, đưa thanh niên này xuống mặt đất an toàn.

Quảng Trị: Khống chế thành công 1 người 'không bình thường' trên nóc nhà 4 tầng - Ảnh 2

Lực lượng chức năng tiếp cận, đưa nam thanh niên xuống mặt đất an toàn - Ảnh: Báo Người lao động

Danh tính nam thanh niên sau đó được xác định là Phan Thanh T. (36 tuổi, quê ở Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Qua kiểm tra, anh T. dương tính với các chất ma túy.

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