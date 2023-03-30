An Giang: Con trai ngáo đá đâm cha ruột trọng thương

Đời sống 30/03/2023 16:32

Công an Long Xuyên khống chế, bắt giữ một thanh niên có biểu hiện ngáo đá dùng hung khí đâm cha ruột bị thương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 nhận được tin báo tại số nhà 77/2A, đường Lê Thi Nhiên, khóm 1, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Trần Chí Thiện (sinh năm 2000) có biểu hiện ngáo đá, sử dụng dao đâm ông Trần Thế Duy (sinh năm 1981, là cha của Thiện) gây thương tích.

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Đối tượng Trần Chí Thiện. Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TPHCM, lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng 113 đã tiếp cận khống chế và bắt giữ được Thiện cùng hung khí.

An Giang: Con trai ngáo đá đâm cha ruột trọng thương - Ảnh 2
Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Đồng thời trên tầng lầu, lực lượng công an phát hiện ông TTD (cha ruột Thiện) đang bị thương nên nhanh chóng sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

An Giang: Con trai ngáo đá đâm cha ruột trọng thương - Ảnh 3
Hung khí thu được tại hiện trường. Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 tuýp sắt có gắn dao là hung khí dùng để đâm nạn nhân, 1 xà beng sắt.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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