Hà Nội: Học đun nước lá trầu trị nám trên Tiktok, 4 phụ nữ mặt loang lổ chỉ sau một đêm

Đời sống 30/03/2023 12:56

Sau khi xem video hướng dẫn dùng nước lá trầu không để trị nám trên Tiktok, 4 phụ nữ ở Hà Nội phải nhận lại gương mặt loang lổ chỉ sau một đêm.

Theo thông tin từ báo VTC News, ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - chuyên gia da liễu cho biết, những người đến thăm khám trong tình trạng viêm da kích ứng, dị ứng, đồng thời da mặt xuất hiện những vết loang lổ, chỗ trắng chỗ đen.

Việc dùng lá trầu không để trị nám là "mẹo" nguy hiểm. Bác sĩ lý giải, lá trầu không chứa 2 hợp chất làm trắng rất mạnh là phenol và catechol. Đây là các thành phần được nghiên cứu cho thấy sự ảnh hưởng trong việc làm mất sắc tố, gây độc tế bào sắc tố, còn gây viêm da tiếp xúc và khiến tình trạng tăng sắc tố trở lại. Lá trầu có tác dụng tẩy trắng chỉ sau thời gian ngắn, vài ngày hoặc vài tuần, và đây là giai đoạn đầu của phản ứng viêm.

Hà Nội: Học đun nước lá trầu trị nám trên Tiktok, 4 phụ nữ mặt loang lổ chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Trị nám sai cách khiến mặt nạn nhân loang lổ. Ảnh: VTC News 

Đây là ca bệnh hy hữu, cần có phác đồ điều trị cụ thể để giảm thiểu tình trạng ảnh hưởng lên toàn bộ khuôn mặt.

Bác sĩ Thành cũng từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân hỏng da vì trị nám bằng các loại mỹ phẩm trôi nổi được quảng cáo với công dụng "thần thánh". Những mỹ phẩm được quảng cáo có khả năng trị nám nhanh chóng trên thị trường, phần lớn đều chứa corticoid, hydroquinone, tretinoin, thậm chí thủy ngân, các chất bào mòn da… Đây là những thành phần được xếp vào danh sách không sử dụng thời gian dài trên mặt.

Nám là sự gia tăng hắc sắc tố melanin ở da tạo nên các đốm có màu từ nâu đến đen, thường xuất hiện trên gò má, trán hoặc các vùng da khác dễ chịu tác động của ánh nắng mặt trời. Nám da thường xuất hiện rất sớm, điển hình là với phụ nữ sau khi sinh em bé, sau 30 tuổi hay phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.

Thay vì tự điều trị bằng những phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng như sử dụng lá trầu, người dân nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn và điều trị đúng cách khi có vấn đề về da. Bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng da của bạn và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Điều trị nám da là quy trình tổng hợp, kết hợp nhiều phương pháp điều trị, chăm sóc da, yêu cầu bác sĩ điều trị có chuyên môn sâu về cấu trúc da, hiểu rõ cơ chế hình thành nám, loại da và tình trạng nám… để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

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