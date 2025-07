Quảng Ngãi: Công an giải cứu 3 bé gái bị dụ đi làm việc trái phép ở ngoài tỉnh

Công an xã Thiện Tín (Quảng Ngãi) thông tin, đơn vị vừa phối hợp công an xã Núi Thành, TP Đà Nẵng đưa 3 thiếu niên (từ 13 -14 tuổi, đều sống ở tỉnh Quảng Ngãi) bị dụ dỗ đi làm việc ngoài tỉnh về nhà với gia đình.

Theo thông tin báo Thanh Niên, trưa 27/7, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an xã Thiện Tín (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị này vừa phối hợp Công an xã Núi Thành (TP.Đà Nẵng, trước đây thuộc H.Núi Thành, Quảng Nam) giải cứu 3 bé gái từ 13 - 14 tuổi, bị dụ dỗ rời quê đi làm việc trái phép ở ngoài tỉnh.

Công an xã Thiện Tín (Quảng Ngãi) đã đưa 3 bé gái trở về địa phương và bàn giao cho gia đình. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Vụ việc đang được Công an xã Thiện Tín điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 26.7, Công an xã Thiện Tín nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.B (46 tuổi, ở thôn Trũng Kè 2, xã Thiện Tín) về việc con gái bà là P.T.K.T (14 tuổi) bỏ nhà lên xe ô tô màu đen, rời khỏi địa phương khoảng 15 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được.

Nhận được tin báo từ gia đình, Công an xã Thiện Tín nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định khoảng 15 giờ ngày 26.7, một ô tô mang biển số 92A - 203.xx đã đến tận nhà và chở em T. rời khỏi địa phương.

3 bé gái 13, 14 tuổi bị dụ dỗ rời Quảng Ngãi đi làm trái phép. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Lao Động, ngay sau khi xác minh được thông tin ban đầu, Công an xã Thiện Tín đã phối hợp với Công an xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), triển khai các biện pháp xử lý. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an xác định ngoài em T, còn có hai em khác là P.T.T (13 tuổi) và P.T.M (14 tuổi), cùng trú tại thôn Trũng Kè 1, xã Thiện Tín, cũng đang ở khu vực xã Núi Thành và đi cùng nhóm.

Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng và những người liên quan, đến khoảng 1 giờ 30 ngày 27/7, Công an xã Thiện Tín đã hỗ trợ phương tiện đón các cháu về nhà an toàn với gia đình.

