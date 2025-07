Như trước đó VietNamNet đưa tin, khoảng 10h cùng ngày, Tổng đài 113 - Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của anh N.V.B. (lái xe taxi) về việc: Anh B. chở một nam thanh niên lên đường trên cao (Vành đai 3), gần khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì bị người này đe dọa. Thấy dấu hiệu bất thường, anh B. bỏ chạy ra ngoài, còn nam thanh niên đã điều khiển xe taxi bỏ trốn, trên xe có điện thoại và ví tiền của anh B.

Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội. Nhận được tin báo, tổ công tác Công an phường Đại Mỗ đã đến hiện trường và phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông Công an TP khẩn trương truy bắt đối tượng.