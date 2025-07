Công an xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh vừa cho biết, nghi phạm giết người lái 'xe ôm' đã bị bắt khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn đến địa phận xã Bố Hạ.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đặng Quang Dũng (SN 1992, trú tại thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn M. (SN 1959, trú tại thôn 2, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh), hành nghề lái xe ôm. Trước đó, vào ngày 22/7, người thân ông M. đăng tải thông tin tìm kiếm ông trên mạng xã hội Facebook sau khi không thể liên lạc được.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đặng Quang Dũng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Từ dữ liệu trích xuất camera an ninh của người dân gần khu vực ông M. thường đón khách, lực lượng chức năng xác định vào khoảng 6h sáng cùng ngày, ông M. chở một thanh niên mặc áo trắng, đeo túi màu đen, đi về hướng tỉnh Lạng Sơn.

Đến sáng 23/7, người dân khi đi qua khu vực đồi lim gần Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện một thanh niên có biểu hiện đáng ngờ khi đang bẻ các cành cây ven đường để che đậy vật gì đó.

Nghi ngờ, người dân quay lại kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông bị giấu dưới lớp cây rừng, trong khi nam thanh niên kia đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hình ảnh ông M. chở Đặng Quang Dũng được ghi lại qua camera của nhà dân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay sau đó, vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Bố Hạ cùng các đơn vị địa phương nhanh chóng phối hợp điều tra, đồng thời kêu gọi người dân tố giác tội phạm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 16h55 ngày 23/7, đối tượng Đặng Quang Dũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Bố Hạ, xã Bố Hạ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai nhận toàn bộ hành vi sát hại ông M. để cướp tài sản. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

