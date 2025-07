Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, với nhiều vết đâm xuyên bụng, thủng dạ dày, tổn thương lách.

Theo thông tin báo VOV, sáng 27/7, trong lúc ngồi ăn nhậu, xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác ngồi kế bên, 2 thanh niên rút hung khí đâm đối phương trọng thương. Với hành vi này, 2 đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Phan Huỳnh Thế Ph. (16 tuổi), trú phường Buôn Ma Thuột và Thái Quốc C. (20 tuổi), trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

2 đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào nửa đêm ngày 21/7, Ph. và C. cùng một số người bạn đến ăn nhậu ở quán Lẩu Nướng Đêm trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khi đi, Ph. mang theo một dao găm, còn C. mang theo một cây kéo nhọn.

Theo báo Người Lao Động, theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút, ngày 21/7, P., C. cùng một số người bạn đến quán Lẩu Nướng Đêm (đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột) để ăn nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, cho rằng nhóm của anh Nguyễn Anh T. (26 tuổi) và anh Nguyễn Phước Q. (21 tuổi, ngồi bàn bên cạnh) "nhìn đểu" mình nên P. nhắn tin với C. bàn bạc đánh nhau. Cùng lúc đó, do bàn nhậu của P. mở nhạc to nên nhóm của anh T. có nhắc nhở. Sau một lúc lời qua tiếng lại, cả 2 nhóm đã lao vào đánh nhau.

Lúc này, P. rút dao đâm nhiều nhát vào người anh T. và anh Q. Cả 2 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở bụng, thủng dạ dày, tổn thương lách.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

