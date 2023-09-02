Trong khi đốt thực bì, gặp lúc trời gió lớn, ngọn lửa bốc lên cao, cháy lan ra hơn 1ha rừng keo lân cận. Trong lúc nỗ lực dập lửa, ông M. bị bỏng quá nặng nên đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 2/9, tin từ UBND xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã dập tắt được vụ cháy rừng tại thôn Ngọc Thạch.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, ông Hồ M. (SN 1965, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) cùng 5 người khác đến khu vực rẫy keo rộng khoảng 2ha của gia đình tại thôn Ngọc Thạch để đốt dọn thực bì sau khi thu hoạch keo.

Trong lúc đốt thực bì, do có gió lớn, lớp thực bì khô dày khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và cháy lan ra khu rừng keo bên cạnh.

Do ngọn lửa quá lớn, 5 người khác bỏ chạy, còn ông Hồ M. già yếu chạy không kịp nên bị ngạt khói, bỏng nặng.

Hiện trường khu rừng bị cháy - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Đại Hồng đã huy động lực lượng chức năng và người dân địa phương tiếp cận hiện trường, đưa ông M. rời khỏi khu vực cháy và điện báo xe cứu thương. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, ông M. không qua khỏi.

Hiện đám cháy đã căn bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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