Nguyên nhân vụ việc nữ sinh lớp 7 bị đánh dã man được cho bắt nguồn từ nhắn tin mượn bạn chiếc váy để đi sinh nhật nhưng bị từ chối, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 11-3, lãnh đạo UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, xác nhận Công an xã Xuân Thịnh đã nắm và vào cuộc xác minh vụ một nữ sinh lớp 7 bị đánh và bị quay clip tung lên mạng xã hội.

Trước đó, vào chiều 10-3, mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn nữ khác đánh đập, xung quanh có nhiều người đứng xem, cổ vũ.

Theo nội dung clip, lúc bị đánh, nữ sinh chỉ biết ôm mặt khóc, xin lỗi nhưng không được nhóm đánh buông tha.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Thịnh đã mời những người có liên quan để làm việc. Đồng thời, lãnh đạo xã Xuân Cảnh cũng đã đến gia đình nữ sinh bị đánh để hỏi thăm, động viên.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ban đầu từ VTC News, cách đây 1 tháng, Nguyễn Thị Ly N. (SN 2009 ở Hòa Hội, Xuân Cảnh) quen biết với em Phạm Thị Thúy C. (SN 2012 là học sinh lớp 7B trường THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Xuân Thịnh).

Ngày 6/3 C. nhắn tin qua facebook cho N. hỏi mượn váy để mặc đi dự sinh nhật, nhưng N. không cho mượn. Sau đó, cả hai nhắn tin qua lại và nảy sinh mâu thuẫn.

Đến chiều 9/3, N. chở 2 người bạn sang xã Xuân Thịnh, khi đến khu vực lăng ông Hòa Hiệp thì gặp C. và Tiên (bạn của C.) đang đi bộ. Nhóm của N. kéo C. và Tiên lên xe máy chở đến khu vực gần điểm Trường tiểu học Hòa Hiệp thả xuống và đánh C. sau đó quay clip.

Khi đang đánh đập bạn, có người đi qua, nhóm của N kéo C cùng người bạn lên xe máy tiếp tục chở đến con hẻm gần đó tiếp tục đánh. Sau khi đánh xong, nhóm N chở C và người bạn về lại khu vực lăng ông Hòa Hiệp bỏ xuống rồi đi về.

Công an Long An vào cuộc xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng giữa đường ở huyện Cần Đước Nguyên nhân ban đầu của vụ nữ sinh lớp 7 ở huyện Cần Đước (Long An) bị nhóm bạn vây đánh, lột đồ giữa đường là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-yen-nu-sinh-lop-7-bi-danh-da-man-va-phat-tan-len-mang-nguyen-nhan-su-viec-gay-soc-723732.html